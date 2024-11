Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 27 de novembro (27/11)

Foto: Divulgação Filme "Salão de Baile"

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 27, a pré-estreia do documentário "Salão de Baile", o primeiro longa-metragem brasileiro que explora o universo da cena ballroom carioca. Dirigido por Juru e Vitã, o filme propõe uma imersão na cultura do voguing e dos "balls", considerados espaços de resistência, celebração e autoexpressão para jovens da periferia do Rio de Janeiro.

Quando: quarta-feira, 27, às 19 horas

ESG na prática

O Comitê ESG do Grupo O POVO e da Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza nesta quarta-feira, 27, um debate sobre "Economia circular e o problema do uso de plásticos". O evento é aberto e conta com Rebeca Wermont, cofundadora da Yby Soluções Sustentáveis; Daniel Pagliuca, consultor na área de direito ambiental; e Paulo Sousa, geógrafo e coordenador do Laboratório de Processos e Impactos no Ambiente Costeiro.

Quando: quarta-feira, 27, às 14 horas

Jazz em Cena

Na próxima quarta-feira, 27, o contrabaixista, compositor, arranjador e diretor musical cearense Nélio Costa se apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) om show em homenagem ao artista norte-americano Marcus Miller e a Cristiano Pinho, guitarrista cearense. A apresentação faz parte da programação do Mês da Consciência Negra.

Quando: quarta-feira, 27, às 19 horas

Comédia Espírita

O humorista Léo Ritter apresenta nesta quarta-feira, 27, o show de stand-up "A Comédia Segundo o Espiritismo", no qual ele brinca com situações em um suposto plano de espíritos e fala sobre sua experiência em um centro espírita. "Já imaginou se existisse um Jornal de Notícias no Plano Espiritual?": essa é uma das discussões que ganham graça na apresentação do comediante.

Quando: quarta-feira, 27, às 20 horas

World Press Photo

A Caixa Cultural Fortaleza inaugura nesta quarta-feira, 27, a exposição "World Press Photo 2023-2024", que reúne 129 fotografias vencedoras do 67º concurso anual de melhor fotografia documental mundial e fotojornalismo. Os temas abordados envolvem a guerra em Gaza; migração, família, demência e meio ambiente.

Quando: de 27 de novembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025; terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

de 27 de novembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025; terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito