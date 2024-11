Festival da Cerveja tem roda de samba e rótulos a partir de R$ 8

Foto: Fernanda Siebra/Divulgação Festival da Cerveja Cearense 2024 terá roda de samba e rótulos a partir de R$ 8

Neste domingo, 1º, o Mercado AlimentaCE promove uma nova edição do Festival da Cerveja Cearense em um evento gratuito que celebra a produção de cerveja do Estado.

Na ocasião, 25 rótulos produzidos por oito cervejarias cearenses vão estar disponíveis para o público com valores de R$ 8 a R$ 16.

Localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, o momento tem início às 10 horas, com a participação das marcas Sr. Brauhaus, Turatti, 5 Elementos, Brewstone, 4 Gatos, Donkey Head, Du Porto e Vila Real.

A partir das 13 horas, o evento será animado pelos músicos Dipas, Marilene Sales, Samya Kassia, Theresa Rachel e Mulher Barbada que vão realizar uma roda de samba no local. A programação musical faz parte das celebrações do Dia Nacional do Samba, datado em 2 de dezembro.

Além das cervejas, os presentes podem degustar de petiscos e refeições completas que vão ser fornecidos pelos seis restaurantes que integram o Mercado AlimentaCE.

Festival da Cerveja Cearense 2024

Quando: domingo, 1º de dezembro, das 10 horas às 16 horas

Onde: Mercado AlimentaCE, no Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mais informações:

no Instagram

@mercadoalimentace

Gratuito