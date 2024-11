Música, humor e mais: confira programação cultural para este fim de semana

Foto: Washington Possato/Divulgação Em edição comemorativa de 15 anos, o Festival Choro Jazz chega a Fortaleza neste fim de semana com Roberto Menescal e Leila Pinheiro

Choro Jazz

Em edição comemorativa de 15 anos, o Festival Choro Jazz chega a Fortaleza neste fim de semana. A programação começa neste sábado, 30, às 19 horas, com Samuel Rocha e grupo no espetáculo "Bordando o Sete". Depois, às 20 horas, as violonistas Theresa Rachel e Rebeca Câmara sobem ao palco. A noite é encerrada com Armandinho Macedo, Marco Lobo e Yacoce Simões no show "Retocando Gil e Caetano". No domingo, 1º, tem Roberto Menescal e Leila Pinheiro com o show "No Balanço da Bossa".

Quando: sábado, 30, e domingo, 1º, às 19h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais informações: @dragaodomar no Instagram

Gratuito





Hits do Abba

Nesta quinta, 28, e sexta, 29, sempre às 20h30min, a Academia Tereza Passos leva ao Teatro Riomar o espetáculo "Hotel Bella Dona". Inspirado no clássico da Broadway "Mamma Mia" e na adaptação para o cinema protagonizada por Meryl Streep, a montagem reúne 120 bailarinos no palco ao som dos hits do Abba. Lucas Duarte é responsável pela direção teatral.

Quando: quinta, 28, e sexta, 29, às 20h30min

Onde: Teatro do Shopping Riomar Papicu (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$ 80





Praia da Música

A cidade de Itapipoca é palco de mais uma edição do projeto Praia da Música Cearense. O evento começa nesta sexta-feira, 29, em palco montado na Praça da Baleia. O evento inclui shows de Juruviara em homenagem a Gilberto Gil, Isaac Cândido em tributo a Fagner, Davi Duarte, Donaleda, banda Renegados (foto) e outros artistas.

Quando: sexta-feira, 29, sábado, 30 de novembro, e domingo, 1º de dezembro, a partir das 16h30min

Onde: Praia da Baleia - Itapipoca

Gratuito





Roda de Samba

A Casa Teresa e Jorge recebe neste sábado, 30, a segunda edição da Roda de Sambalencarino. A programação musical reúne 14 músicos de 14 grupos diferentes, divididos em duas formações, com a abertura da DJ Priscilla Delgado, do projeto Viva La Pachanga. Estão escalados Gabi Bastos, Júnior Brown, Gabizinha de Ogum, Mona Mendes (foto), Lidiane Belchior e Leandro Marechal, entre outros nomes da cena sambista.

Quando: sábado, 30, às 19 horas

Onde: Casa Teresa e Jorge (Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 38,50 (segundo lote); vendas no site Sympla





Concerto Orquestra

Ocorre nesta sexta-feira, 29, mais uma apresentação da Orquestra Jacques Klein com o Coral Vozes de Iracema. O Instituto de Música Jacques Klein visa criar oportunidades para crianças e adolescentes que habitam em áreas de alta vulnerabilidade social em Fortaleza, comunidades com índices elevados de violência, bem como baixíssima renda. Através da música visa sensibilizar corpo e mente dos alunos.

Quando: sexta-feira, 29, das 19h30min às 21 horas

Onde: EMEIEF Raimundo de Moura Matos (av. Dois de Maio, 1300 - Passaré)

Gratuito





Senna

Estreia na Netflix nesta sexta-feira, 29, uma das produções mais aguardadas do ano: "Senna". A minissérie reproduz a atmosfera e estética dos anos 1980 e 1990 ao acompanhar a trajetória de um dos maiores nomes da história do esporte: Ayrton Senna. Protagonizada por Gabriel Leone, a obra dramatiza diferentes pontos da vida pessoal e profissional do piloto brasileiro e foi filmada em diferentes países, como Brasil, Argentina, Uruguai e Irlanda do Norte.

Quando: sexta-feira, 29

Onde: Netflix





Alma de Brasileiro

O comediante francês Paul Cabannes realiza neste sábado, 30, mais um show em Fortaleza. Intitulado "Alma de Brasileiro", o novo espetáculo surgiu após o humorista ouvir de fãs com muita frequência que ele possuía "alma de brasileiro". Depois do sucesso da turnê "Parisileiro", ele volta aos palcos com o novo standup.

Quando: sábado, 30, às 21 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu