Peça de Nelson Rodrigues estreia temporada na Caixa Cultural

Foto: THIAGO BATTISTA/Divulgação Maria Cecília (Júlia Pontes), Edgar (Emílio Orciollo Neto) e Ritinha (Sol Miranda)

Escrita em 1962 por Nelson Rodrigues, a peça "Bonitinha, Mas Ordinária" chega a Fortaleza para apresentações na Caixa Cultural de 28 a 30 de novembro e 1º, 5, 6, 7 e 8 de dezembro. Com direção de Bruce Gomlevsky e produção de Emílio Orciollo Netto, a montagem revisita um texto clássico que, apesar de incômodo, se mantém atual.

Segundo Emílio, que também interpreta Edgar na trama, o espetáculo não mudou nada em relação ao texto original. "Mesmo assim, tem a potência de se comunicar com o contemporâneo", conta o ator, que convidou Bruce para dirigir a obra.

"Eu sempre adorei a peça 'Bonitinha Mais Ordinária', uma das minhas favoritas do Nelson Rodrigues", revela o diretor. "É uma peça que fala de ética, corrupção, poder, de uma elite brasileira que oprime, que está há 500 anos no poder e que é opressora e abusadora", explica o também intérprete, que integra o elenco ao lado de nomes como Sol Miranda (Ritinha) e Júlia Portes.

Bruce destaca que o texto de Nelson, por ser focado em problemas familiares, trata de assuntos relevantes para a contemporaneidade. "O Nelson é um mestre e um conhecedor profundo da alma humana". Para Emílio, isso acontece porque o dramaturgo gostava de questionar a estrutura social.

"Sua obra não deixa de ser o espelho da sociedade. Um grande provocador que coloca lente de aumento na 'sagrada' família brasileira", pontua o artista famoso por interpretar Crispim na novela "Alma Gêmea" (2005). "Tocamos em pontos relevantes como machismo, racismo, feminicídio, temas que, mais do que nunca, estão na ordem do dia", continua o ator.

Revisitar um texto como o do romancista pernambucano, salienta Bruce, é importante para colocar as gerações atuais em contato com o autor. "Tem muita gente que quer cancelar o Nelson Rodrigues hoje porque ele é politicamente incorreto, mas ele sempre mostrou a podridão humana, incomodou, foi polêmico".

"Sempre incomodou a esquerda, a direita, e é um grande artista, acho fundamental montá-lo, discutí-lo, questioná-lo e levar às novas gerações tudo que ele escreveu", argumenta o diretor. Para Emílio, trazer de volta dramaturgos clássicos como Rodrigues se torna fundamental pelo mesmo motivo. "Vejo como é importante esse diálogo, principalmente com o público mais jovem e com quem ainda não conhece a obra", afirma.

A montagem levou dois meses para ficar pronta. O maior desafio para Bruce foi o tamanho do elenco, formado por 16 atores. "É muita gente com experiências diferentes, idades diferentes, carreiras diferentes, temos atores e atrizes de 16, de 20 a 80 anos", alega o diretor, que destaca a dificuldade para chegar no tom pedido pela obra, definida como uma tragédia.

"Criar uma equipe, um time que esteja no mesmo tom, que esteja jogando o mesmo jogo, esse é o grande desafio, equalizar a temperatura do espetáculo e as interpretações do elenco", detalha Bruce. Ele ressalva, entretanto, que, apesar da complicação, foi possível realizar o espetáculo graças ao talento e esforço dos artistas envolvidos na produção.

Ambos os artistas estão animados para trazer o espetáculo para a Capital. "O público cearense é ávido por cultura, um público quente, interessado", elogia o intérprete de Edgar. "É raríssimo poder viajar com uma trupe tão grande, 16 atores, mais técnicos, 22 pessoas, é muito legal poder fazer duas semanas, o que é raro também, então a expectativa é altíssima", destaca o diretor.





"Bonitinha, mas ordinária"

Quando: 28, 29 e 30 de novembro; 1º, 5, 6, 7 e 8 de dezembro (quinta a sábado às 19h; domingo às 18h)

Onde: av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); vendas na bilheteria física da Caixa Cultural

Classificação: 16 anos

Mais infos: (85) 3453-2770; www.caixacultural.gov.br/Paginas/Fortaleza.aspx e

@caixaculturalfortaleza

Oficina de Improvisação e Construção de Cenas partindo da obra "Bonitinha, mas ordinária", com Bruce Gomlevsky

Quando: sábado, 30, das 14h às 18h

Onde: Teatro da Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito

Indicado para atores (enviar currículos antes)

Inscrições e mais infos: www.caixacultural.gov.br/Paginas/Fortaleza.aspx