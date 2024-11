Confira programação cultural para esta sexta-feira, 29 de novembro

Foto: Thiago Battista/Divulgação ​​A CAIXA Cultural Fortaleza apresenta "Bonitinha, Mas Ordinária", a clássica peça teatral escrita por Nelson Rodrigues, agora com uma nova montagem.

Está disponível na Caixa Cultural Fortaleza o espetáculo clássico escrito por Nelson Rodrigues "Bonitinha, Mas Ordinária", com direção de Bruce Gomlevsky. A peça, que aborda violência contra a mulher, racismo e hipocrisia, foi a primeira montagem protagonizada por uma família preta. As apresentações seguem no equipamento

até 8 de dezembro.

Quando: de quinta-feira a sábado, às 19 horas; e domingo, às 18 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), vendas na bilheteria do equipamento

Classificação: 16 anos





Monsters Of Prog

O Floresta Bar realiza nesta sexta-feira, 29, a festa "Monsters Of Prog", que reúne programação musical com covers das bandas Dream Theater, Pink Floyd, Yes e Rush. O evento começa às 18 horas com o Dj Pedra 90, e segue com apresentações dos grupos Awake, Ghost Rider e Animals até a madrugada.

Quando: sexta-feira, 29,

a partir das 18 horas

Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: R$ 25 (couvert)

Mais informações: @floresta_bar

Sad Girls

Nesta sexta-feira, 29, a pub Vibe 085 prepara uma festa para quem curte pop melancólico, sombrio e até "deprê". A partir das 22 horas, a discotecagem do local apresenta as músicas mais tristes das artistas Lana Del Rey, Billie Eilish e Taylor Swift. A festa, que se chama "Sad Girls", tem setlist que promete fazer público dançar, chorar, sonhar e refletir amores da vida.

Quando: sexta-feira, 29, a partir das 22 horas

Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20; vendas no Sympla

Mais informações: @vibe085pub

O Lobisomem de Maranguape

O Ator-bonequeiro e diretor teatral João Andirá apresenta no Theatro José de Alencar o espetáculo "O Lobisomem de Maranguape", espetáculo de luvas que revive uma das lendas mais universais do Nordeste. Na história é retratada a lenda de uma criatura metade homem e metade bicho.

Quando: sexta-feira, 29,

às 17 horas

Onde: Calçada do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Mais informações:

@tja.theatrojosedealencar

Essa Costela é Minha

Nesta sexta-feira, 29, o comediante Paulo Zamparo chega ao Teatro Brasil Tropical com o stand-up para casais "Essa Costela é Minha", em que ele aborda situações do cotidiano do casamento, desde seu início, ajudar a limpar a casa, comunicação entre o casal e até situações com filhos e etc.

Quando: sexta-feira, 29, às 20h30min

Onde: Teatro Brasil Tropical

(Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada); vendas em Sympla

Classificação: Livre