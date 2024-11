Conheça sorveterias que inovam e trazem outras formas de comer gelato

Foto: Rodrigo Magalhães/Divulgação Sorveteria Soft Haüs explora combinações e transforma a experiência de comer gelato na casquinha

E se a experiência de ir a uma sorveteria e tomar um gelato fosse para além da combinação desse doce com uma casquinha? Não apenas tomar um sorvete, mas também sentir a crocância de uma farofa salgada de amendoim, ou captar com o paladar o gosto adocicado das bolinhas de M&Ms.

Esse é um conceito adotado por alguns estabelecimentos em Fortaleza. O mais recente deles é a Soft Haüs, localizada na rua Barbosa de Freitas, 1066, no bairro Meireles. Além do esperado sabor do doce gelado, o público que visita o espaço decorado em tons rosa e verde, se depara com ingredientes que complementam e transformam a degustação da sobremesa.

"A ideia de fazer um gelato soft foi um desafio, obviamente, mas queria fazer algo diferente, que não fosse apenas a casquinha e o gelato. Queria uma experiência nova, que as pessoas tivessem uma conexão com algo que remetesse ao passado, nostálgico e acolhedor. E por que não trazer algumas das sobremesas de infância, como torta de limão, banoffee ou o algodão doce?", detalha Neto Veras, chef responsável pelo cardápio do local, o processo criativo.

Com a proposta em mente, o também nutricionista iniciou o trabalho de combinar sabores, testando aqueles que funcionavam juntos ou não. Em seu trabalho prático de pesquisas e experimentos, o objetivo era unir gostos já conhecidos pelo público com novos elementos, que seriam acrescentados ao sorvete após ele estar na casquinha.

Para a base das combinações, ou seja, o gelato, cinco sabores foram escolhidos: chocolate belga, fio di latte, fragola (morango), tropical (manga com maracujá) e pistache. Eles foram pensados e escolhidos por oferecerem a Neto a liberdade para criar outros produtos a partir deles, funcionado como uma carta coringa. "O fio di latte, é uma base neutra com notas de ninho, e (com ela) consigo criar outros sabores, como o de Torta de Maracujá, Banoffee, Torta de Limão", elabora.

Para complementar a base, as opções são variadas, dependendo do sabor escolhido pelo cliente. O gelato de Banoffee, por exemplo, é feito com base fio de latte, creme de banana, caramelo salgado farofa de crocante de biscoito Lotus, chantilly, farofa e casquinha de brownie. Para o toque final, uma folha de manjericão descansa delicadamente no topo do sorvete. A sobremesa custa R$ 20.

Até as casquinhas, disponíveis em quatro cores, fazem diferença nessa junção de sabores. "Não queria elas simplesmente coloridas, quis dar sabor. A vermelha é morango, a preta é cacau black, a tradicional é canela e baunilha e a verde é só canela", lista Neto. "Tudo é pensado não para aparência, mas também para o sabor. Não é só comer, é toda uma experiência", complementa.

"Na Nutrição, trabalhamos (o conceito) de comer com afeto, prazer e amor. Com o passar dos anos, percebi que as pessoas estão perdendo isso, esse encanto por comida e estão mais preocupadas se aquilo tem açúcar, quantas calorias tem, e sou um nutricionista que vai por uma vertente diferente. Não vou orientar que você coma um gelato todos os dias, mas que quando faça, que cada mordida seja como uma volta ao passado", sustenta o chef.

Como indicação para vivênciar essa experiência descrita por ele, Neto indica que o gelato de Torta de Pistache (R$ 39,90). "Ele traz texturas diferentes. Tem brigadeiro caseiro de pistache, depois vem o gelato de pistache, farofa salgada e ganache de pistache. Em seguida vem o merengue maçaricado, com farofa de pistache, uma pétala de rosa e pistache com casca. A ideia era trazer desde a noz bruta até o subproduto, que é a ganache", elabora.

O cardápio já conta com várias opções de sabores, mas Neto Veras segue testando e planejando novos para entrar no catálogo de produtos da Soft Haüs em 2025, expandido para sabores regionais, sem açúcares, inspirados em tendências de outras regiões — "trazendo o sofisticado, mas com o pé nas raízes".

"A Soft é um pé no futuro: é trazer ele com um pezinho no passado. É trazer novos sabores e combinações, mas sempre pensando no passado e na nostalgia que causarei em cada pessoa que chega aqui", arremata.





Momo Crunchy

Sorvete com pipoca, e na casquinha? Essa é uma das propostas da Momo Crunchy. Desenvolvida pelas irmãs Monique Rolim e Grace Barbosa, a marca traz inspirações em sorveterias que elas frequentavam em Miami, nos Estados Unidos — estabelecimentos que moem um sorvete base com um ingrediente que seria responsável por saborizar ele.

Aqueles que frequentarem a sorveteria localizada no bairro Aldeota, poderão desfrutar de um cardápio com diversas combinações, servidas tanto em pote, como no waffle cone, ou montando seu gelato com os ingredientes que deseja. Para isso, são oferecidos três sorvetes como base: leite, chocolate ou açaí. O escolhido será misturado com um dos mix-in, que vai de ovomaltine a rapadura croc, e finalizado com calda e um topping.

Um exemplo desse cardápio é o Pop Caramel, que leva uma base de sorvete de leite, que será moída com pipoca caramelizada, trazendo crocância à sobremesa gelada. Colocado no waffle cone (ou casquinha), ele será finalizado com pipoca caramelizada e calda de caramelo de flor de sal. Parece uma delícia, certo? Para os interessados em provar, essa opção custa R$ 21,80.

Onde: Momo Crunchy (rua Maria Tomásia, 764 - Aldeota)

Horário de funcionamento: Quarta a sexta-feira, das 12h30 às 23 horas | Sábado e domingo, das 13 às 23 horas

Mais informações:

@momo.crunchy (Instagram)

Janela do Armazém

Com um espaço temático onde você pede e recebe seu pedido por uma janela, e senta em um banquinho para apreciar a sobremesa gelada, o Janela do Armazém traz um cardápio que se divide em gelatos normais e especiais. Além das opções já estabelecidas do cardápio, o cliente também pode optar pelo Jokerman, no qual é permitido a escolha da casquinha, sabor do gelato e duas finalizações para o topo.

Onde: Janela do Armazém (rua Norvinda Pires, 16 - Aldeota; e rua Frederico Borges, 290 - Varjota)

Horário de funcionamento:

Aldeota - Terla a quinta-feira, das 11h30 às 22 horas | Sexta-feira e sábado, das 11h30 à meia noite | Domingo, das 11h30 às 22 horas

Varjota - Terça a quinta-feira, das 15 às 22 horas | Sexta-feira, das 15 horas a meia noite | Sábado, das 13 horas a meia noite | Domingo, das 13 às 22 horas

Mais informações: @janeladoarmazem (Instagram)

San Paolo

A San Paolo já é um destino clássico quando se pensa em sorveterias em Fortaleza. Com lojas físicas pela cidade e quiosques em shoppings. Os sabores de gelatos são variados, servidos em potes ou nas casquinhas, formato cone ou cestinha.

Para os amantes de pistache, como esta repórter, a indicação é o gelato de Brigadeiro de Pistache. Ele é servido em uma casquinha artesanal em formato cone, feita de forma artesanal, que é recheada com creme de pistache e ainda decorada com pequenos pedaços da noz na borda. É uma ótima opção para degustar durante um passeio.

Onde: San Paolo Praça das Flores (Rua Barbosa de Freitas, 1487 - loja 01 a, Aldeota)

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 11 às 23 horas

Mais informações: @sanpaologelato (Instagram)