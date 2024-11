Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta-feira, 29 de novembro

ÁRIES

Os desafios de ordem material e financeira podem lhe trazer a sensação de limitação e pesar na autoconfiança, devido à tensão Lua-Urano. Ao invés de remoer os insucessos temporários, procure extrair lições que lhe ajudem a se autoaprimorar.

TOURO

A Lua harmonizada a Saturno e Netuno no circuito dos relacionamentos sugere uma fase de amadurecimento dos vínculos de confiança e amizade que você vem nutrindo ao longo da vida. Você fica mais seletiva e exigente, mas tenha cuidado para não parecer arrogante.

GÊMEOS

O circuito do trabalho se harmoniza, deixando-lhe comprometida com as responsabilidades e a sua realização profissional. Tenha senso de autonomia, mas evite que o individualismo mine suas parcerias, como alerta a tensão entre Lua e Urano.

CÂNCER

Lua e Urano evidenciam uma fase de contrastes ideológicos e medição de forças que mina a qualidade das ações em grupo, com reflexos na interação com seus conviventes. Adotar uma postura discreta e diplomática pode fazer a diferença, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno.

LEÃO

Sua capacidade de gestão tende a ser testada neste momento de tensão Lua-Urano, o que pode lhe levar à exaustão se limites não forem estabelecidos. O descanso deve ser respeitado e apreciado, pois pode contribuir com reflexões importantes.

VIRGEM

A falta de consenso com relação às prioridades pode prejudicar o andamento de projetos que se nutrem de posturas colaborativas, como alerta a tensão Lua-Urano. Acordos são necessárias para resgatar a conexão, bem como uma postura responsável.

LIBRA

Lua e Urano sugerem prejuízos interpessoais decorrentes da falta de uma interação de qualidade com o entorno imediato. Não deixe que os desafios coletivos prejudiquem as rotinas. Seu senso estratégico beneficia a administração patrimonial.

ESCORPIÃO

Os encontros harmoniosos da Lua com Saturno e Netuno despertam seu comprometimento nas parcerias, contribuindo com o fortalecendo o círculo de confiança, embora a tensão Lua-Urano alerte para a importância de zelar por sua individualidade e autonomia. Busque acordos com sabedoria.

SAGITÁRIO

A Lua confronta você com desafios que lhe tiram da zona de conforto, demandando maior capacidade de adaptação, além de evitar gestos radicais em momentos de estresse. Diminuir o ritmo de vida e zelar pelo autocuidado é fundamental.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue harmonizada a Saturno e Netuno, deixando-lhe atenciosa com as pessoas que lhe são caras e comprometida com o bem-estar delas. Valorize os vínculos maduros, que tenham conteúdo. Evite tocar em temas que possam deixar as pessoas frágeis.

AQUÁRIO

O senso analítico se eleva na gestão da vida cotidiana, gerando um ganho qualitativo em prol da eficiencia dos processos de trabalho e do planejamento financeiro. Neutralize os conflitos interpessoais com diplomacia, devido à tensão Lua-Urano.

PEIXES

Conflitos existenciais ganham corpo diante da tensão Lua-Urano, deixando-lhe vulnerável a gestos radicais que vão na contramão do seu bem-estar. Procure amadurecer com os desafios e aprimorar suas estratégias de atuação a longo prazo.





o anjo MENADEL

Protege contra as calúnias, liberta os prisioneiros, dá notícias sobre as pessoas que estão longe, restitui os exilados à pátria, descobre os bens perdidos ou esquecidos. O gênio contrário protege os que querem fugir para terra estrangeira, para escaparem à justiça. Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz, autoconfiante e direto na maneira de falar.

O SANTO São Francisco Antônio Fasani

São Francisco Antônio Fasani nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. Seu nome de batismo era Giovanniello. Seus pais, Giuseppe Fasani e Isabella Della Monaca, tiveram a alegria de vê-lo crescer dotado de promissores dons morais e intelectuais.

Seus estudos tiveram início no convento franciscano dos Frades Menores Conventuais de Lucera; onde a compreensão sobre sua vocação tornou-se mais clara.

As testemunhas de seu processo canônico, por sua santidade, nos asseguram que Deus recompensou todo o zelo apostólico de São Francisco Antônio Fasani com abundantes frutos de conversão e uma vida cristã renovada entre os fiéis. Foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa João Paulo II.