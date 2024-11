Festival exibe filmes de diferentes países de língua portuguesa; veja programação

Foto: Rubens Venâncio/Divulgação Rodger Rogério é um dos artistas que compõe o "Pessoal do Ceará", tema do filme exibido na abertura do festival

Três cidades cearenses receberão a programação do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) entre os dias 1° e 8 de dezembro. Após passar por países como Portugal, Cabo Verde e Moçambique, o Ceará será o único estado brasileiro a sediar o evento neste ano.

A exibição gratuita de filmes de curta e longa-metragem da 4° edição do FESTin-CE será realizada em Fortaleza, Quixadá e Redenção. Sem caráter competitivo, o objetivo é fomentar a interculturalidade e o intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa.

Com produções locais de filmes de diferentes formatos, o festival traz mostras e atividades voltadas a um vasto público, desde o infantil aos amantes do cinema experimental. Para assistir, as vagas serão distribuídas por ordem de chegada, sujeito à lotação dos locais.

O diretor e representante do FESTin no Brasil, Clébio Viriato Ribeiro, destaca a importância do evento dedicado às obras lusófonas, que, segundo ele, têm uma produção cinematográfica "diversificada, plural e muito rica".

"Quando a gente traz esse festival aqui para o Ceará, é uma oportunidade que a gente oferece aos realizadores locais para ter um intercâmbio com esse evento", afirma o cineasta. Durante oito dias, o evento se torna o principal palco de exibição de filmes oriundos dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que conta com nove nações: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Após as mostras, serão realizados debates para discutir aspectos da produção cinematográfica e o potencial de mercado desses países.

Abertura do FESTin acontece no Cineteatro São Luiz

O Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, recebe a abertura do FESTin-CE no dia 1º de dezembro, com a exibição inédita do filme "Pessoal do Ceará - Lado A Lado B", do diretor Nirton Venâncio. O filme narra a história do movimento musical "Pessoal do Ceará", que revelou grandes nomes da música brasileira, como Fagner, Belchior, Ednardo e Amelinha.

Além disso, a cerimônia contará com a apresentação da Orquestra Eleazar de Carvalho (Orcec), trazendo um repertório em homenagem ao "Pessoal do Ceará".

No dia 3 de dezembro, o festival segue para Quixadá, com uma exibição no Cinema do Supermercado Pinheiro. À noite, uma sessão especial no Distrito de Juatama comemora os 15 anos do filme "O Auto da Camisinha", de Clébio Viriato, cuja história se passa na própria cidade.

"Retornar agora, na próxima terça-feira, 15 anos depois, é um acerto de dívida e de gratidão com os habitantes de Juatama, que foram tão gentis durante o processo de feitura do filme. É um momento de celebração mesmo", comenta o diretor.

Em Redenção, no dia 4 de dezembro, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) recebe a exibição do filme "A Luta de Nzinga", uma produção de São Tomé e Príncipe dirigida por Eduardo Cunha Sousa.

De volta à capital cearense em 5 de dezembro, será realizada a Mostra de Curtas, no Cineteatro São Luiz, dentro do projeto "Alunos Vão ao Cinema". No mesmo dia, haverá uma roda de conversa com as diretoras do FESTin Lisboa, Adriana Niemeyer e Léa Teixeira, com a participação de representantes da Associação Ceará Audiovisual Independente (CEAVI).

"O FESTin serve de vitrine para outros festivais. Sempre que nós fazemos uma curadoria, outros festivais dão sempre uma olhada na nossa programação. Os filmes são referências para outros países", explica Léa Teixeira.

Até o dia 8 de dezembro, as exibições continuam no Cinema Dragão do Mar, com sessões gratuitas entre 17h e 19h. Depois de celebrar Moçambique (2010), Portugal (2011), Angola (2013), Cabo Verde (2014) e Timor Leste (2015), na sua 15ª edição, o FESTin homenageou todos os membros da CPLP.

Realizado em julho deste ano, em Lisboa, o festival contou com uma programação de 74 filmes entre mostras competitivas, infantis, homenagens e de inclusão social, com exibição de filmes de oito países.

FESTin-Ceará

Quando: de 1 a 8/12, com atividades de 9 às 19 horas

Onde: em Fortaleza no Cineteatro São Luiz e Cinema Dragão do Mar (rua Major Facundo, 500 - Centro); em Quixadá, no Cinema do Supermercado Pinheiro (Rua José de Queiroz Pessoa, 2500 - Planalto Universitário) e Estação de Juatama (R. Joaquim Medeiros, 189); em Redenção: Unilab (Av. da Abolição, 3 - Centro, Redenção)

Gratuito

Programação completa: encurtador.com.br/ap8nC

Instagram: @festin_festival

Gratuito