Frei Wilter Malveira aborda conexões entre espiritualidade e redes sociais em novo livro

Foto: instagram @fr.wiltermalveira/reprodução Escritor de 3 livros, Frei Wilter Malveira lança seu novo trabalho na livraria Leitura neste sábado, 30

As redes sociais atuam como uma grande praça digital, onde histórias são compartilhadas e conexões criadas. Foi a partir deste pensamento que nasceu "A Evangelização nas Redes Sociais - Conexão, Proximidade e Encontros", novo livro do Frei Wilter Malveira. O trabalho explora como o espaço digital pode ser usado para troca de mensagens "significativas" e de papel missionário.

A obra será lançada neste sábado, 30, às 17 horas, na livraria Leitura do shopping Iguatemi Bosque. "Não teremos uma palestra, mas irei acolher todas as pessoas presentes com uma fraterna palavra e depois autógrafos, fotos e abraços. Poder encontrar pessoalmente quem me acompanha virtualmente já será o maior sucesso deste livro", comenta.

De acordo com o Frei, o ambiente digital, especialmente as redes sociais, se tornaram um lugar de encontro. Assim, são propícias para interações contínuas, nas quais as pessoas constroem relacionamentos.

Desta forma, o religioso acredita que internautas podem desempenhar papéis de "missionários cristãos digitais". "Essa nova obra, na verdade, é a minha Tese de Mestrado, que cursei na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, nestes três últimos anos, relembra.

Apesar dos benefícios do universo existente na web, o Frei ressalta a importância da interação presencial. Ele frisa que o interesse, a atenção e o compromisso à reflexão sobre o mundo conectado não devem restringir as relações humanas apenas às telas.

Além de sacerdote, ele também é comunicador, compositor e cantor. No currículo, consta os livros "Caminhos de Reconciliação (2020)" e "Discipulados Imperfeitos (2021)".

Durante a escrita de "Evangelização nas Redes Sociais", Wilter vivenciou um momento importante em sua trajetória de 12 anos como sacerdote. Ele viajou ao Vaticano e conheceu o Papa Francisco, fato que, segundo ele, impactou o desenvolvimento do projeto.

"Estar próximo virtualmente do Papa Francisco, não foi nada comparado a poder encontrá-lo pessoalmente, olhar nos seus olhos e dizer o quando ele me inspira e edifica", desenvolve.

"A Evangelização nas redes sociais - Conexão, Proximidade e Encontros"

Onde: www.angeluseditora.com

Quanto: R$ 50

Lançamento

Quando: sábado,30, às 17 horas

Onde: Livraria Leitura Iguatemi Bosque

(av. Washington Soares,

85 - Edson Queiroz)

Gratuito