Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 30 de novembro

ÁRIES

Convém valorizar situações que conciliem sua busca por conhecimento com lazeres em grupo. Pequenas viagens tendem a vir a calhar, assim como as práticas esportivas. A Lua Nova e Marte se harmonizam, o que pode lhe deixar de bem com a vida e com a mente aberta a novas experiências.

TOURO

É fundamental melhorar as atividades de rotina e agregar mais qualidade ao dia a dia. A vida privada pode lhe proporcionar bem-estar, o que lhe deixa zeloso na gestão da vida doméstica e na relação com as pessoas do dia a dia.

GÊMEOS

Procure propor acordos que possam otimizar a gestão doméstica e o os projetos profissionais. O trato interpessoal tende a ficar amigável frente aos encontros harmonizados da Lua Nova e de Marte no eixo relacionamentos-comunicação, o que ajuda com a vida cotidiana e a interação social.

CÂNCER

Busque cuidar da saúde, procurando fortalecer o corpo e a alimentação. É preciso praticar esportes. O senso de oportunidade tende a se elevar na vida prática, o que favorece processos mais dinâmicos e prósperos, pois a Lua Nova e Marte se harmonizam no segmento cotidiano-material.

LEÃO

As pessoas podem requisitar sua companhia prazerosa, o que gera amadurecimento conjunto. A Lua Nova e Marte se harmonizam, o que tende a aflorar seu lado amigável e generoso, agregando valor à convivência com o entorno e às interações virtuais.

VIRGEM

Dificuldades podem ser superadas em conjunto, aproximando os envolvidos. A Lua Nova se articula em harmonia com Marte no setor de crise, o que revela um momento de ajustes importantes que podem melhorar a vida doméstica e a dinâmica com as pessoas próximas.

LIBRA

O momento pode ser marcado por prazeres vivenciados na coletividade e por apoio mútuo. A Lua Nova e Marte se encontram, o que exalta o sentimento de fraternidade nas relações e lhe deixa mais aberta às ações em parceria.

ESCORPIÃO

Os encontros harmonizados da Lua Nova com Marte entre os setores material e profissional tendem a destacar oportunidades no trabalho, além de ganhos financeiros, pois sua capacidade empreendedora pode se elevar. Momento favorável para colocar suas ideias em prática.

SAGITÁRIO

Momento oportuno para ampliar os horizontes do pensamento e buscar novos caminhos para sua vida, já que a Lua Nova e Marte se harmonizam. Estudos tendem a ser favorecidos, bem como o aprimoramento de projetos estágio inicial.

CAPRICÓRNIO

Seu senso de oportunidade pode aflorar com a Lua Nova e Marte harmonizados, o que ajuda na superação de desafios e na mitigação de fatores de risco nas ações desenvolvidas. Um mundo de oportunidades tende a se abrir à sua frente. Permita-se!

AQUÁRIO

Os amigos tendem lhe apoiar sob diversos aspectos, enquanto os colegas de trabalho surgem como mentores em questões complexas. As energias da Lua Nova e de Marte podem lhe despertar para o potencial das parcerias, que acrescentam muito em sua vida.

PEIXES

Procure valorizar as ações em parceria, visto que esforços conjuntos podem alcançar maior produtividade. O circuito profissional é fortalecido pelo encontro entre a Lua Nova e Marte, podendo lhe levar a aproveitar as oportunidades e a aperfeiçoar seu desempenho no tocante às atividades cotidianas.





o anjo ANIEL

Dá vitória; domina sobre as ciências e arte; revela os segredos da natureza, inspira os sábios, confere talento, alegria e bondade. O gênio contrário domina os espíritos perversos, os charlatões e enganadores, aduzindo más companhias. Quem nasce sob esta influência será uma celebridade que se distinguirá por seus talentos e por suas mensagens de bom astral - seu entusiasmo será transbordante.

O SANTO Santo André

Santo André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus. De início, foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e, com São João, começou a segui-Lo. Santo André é reconhecido pela Liturgia como o "Protocleto", ou seja, o primeiro a ser chamado: "Primeiro a escutar o apelo, ao Mestre, Pedro conduzes; possamos ao céu chegar, guiados por tuas luzes!". A Liturgia conta que, quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus". "No dia seguinte, estava lá João outra vez com dois dos seus discípulos. E, avistando Jesus que ia passando, disse: 'Eis o Cordeiro de Deus'" (João 1,35-36). André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Cristo.