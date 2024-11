Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 30 de novembro (30/11)

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA, CE, BRASIL, 26-07.2022: Ciro Santos, Materia sobro o Almanaque do Humor para o OP , falando sobre a historia do humor cearense. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves e Samuel Setubal/ Jornal O POVO)

O Shopping RioMar Fortaleza promove o espetáculo "Humor na Praça - Especial de 10 anos". O evento ocorre em celebração aos dez anos de fundação do empreendimento. Comandado por Ciro Santos, humorista carioca radicado no Ceará, o momento terá participações especiais de artistas como Nany People, Rossicléa, Titela, Moisés Loureiro e Deydianne Piaf.

Quando: sábado, 30, às 18h30min

sábado, 30, às 18h30min Onde: Praça de Alimentação do shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Praça de Alimentação do shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

Recitais

A escola de música GLB Music realiza no Teatro Celina Queiroz neste sábado, 30, dois recitais gratuitos com propostas distintas e voltadas a diferentes públicos. O primeiro recital, "Sinfonia dos Bichos" (17 horas), é voltado para crianças de 4 meses a 6 anos. O tema explora sons de animais. O segundo recital, "Música em Ação" (19 horas), é uma homenagem ao cinema.

Quando: sábado, 30, a partir das 17 horas

sábado, 30, a partir das 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz, na Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz, na Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 30; vendas via WhatsApp (85) 99987-1835





Fausto Nilo

O cantor e compositor Humberto Pinho homenageia os 80 anos do arquiteto e compositor Fausto Nilo neste sábado, 30, no restaurante Cantinho do Frango. O show "Tanta Coisa A Gente Inventa" reúne os músicos Freitas Filho (Acordeon), Alex Ramon (Violão e Guitarra) e Vini (Percussão). É lançado também o livro homônimo, do Coletivo Delirante.

Quando: sábado, 30, às 18h30min

sábado, 30, às 18h30min Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 — Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 — Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert); livro à venda por R$ 45





Auroras

É apresentado no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) neste sábado, 30, o espetáculo "Auroras - mulheres que desejam". A obra é o primeiro solo de dança flamenca da artista Keila Rodrigues. A concepção tem como base a trajetória da artista plástica Aurora Cursino dos Santos, que transita nos campos da história, da história da arte, da psicanálise, da literatura feminista e agora também na dança. Participam também o maestro João La Fura, o guitarrista de flamenco Renan Távora e a cantora Érica Albernaz.

Quando: sábado, 30, às 19 horas

sábado, 30, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito