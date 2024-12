Foto: Fernanda Siebra/Divulgação Festival da Cerveja Cearense 2024 terá roda de samba e rótulos a partir de R$ 8

O Mercado AlimentaCE promove, neste domingo, 1º, o Festival da Cerveja Cearense. O evento reúne 25 rótulos de oito produtores locais com preços a partir de 8 reais, que incluem as cervejarias Sr. Brauhaus, Turatti, All Grain, Brewstone, Donkey Head, Anna Júlia e Dominum.

Quando: domingo, 1º, das 10h às 16 horas

Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro - Estação das Artes)

Gratuito

Akey

A multiartista Kaye Djamiliá apresenta o espetáculo "Akey", que parte da investigação do lugar do corpo feminino no circo. O tema da apresentação é a objetificação do corpo como algo que sempre tem uma relação com o exibicionismo.

Quando: domingo, 1º, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito, com distribuição pelo Sympla

Festival de Gastronomia

Neste domingo, 1º, se encerra o I Festival de Gastronomia da Praia do Futuro, que incentiva barracas da região a ofertarem variedades de pratos à base de caranguejo, tema desta edição. Entre as receitas dispostas nas 22 barracas que participam, estão salgados como quiches.

Quando: até este domingo, 1º; horários variam de acordo com as barracas

Onde: Praia do Futuro

Mais informações: @ae.praiadofuturo

Luta Contra a Aids

Em comemoração ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, o Canal Brasil exibirá produções que apresentaram diversas perspectivas sobre o tema. Serão nove filmes, entre dois curtas-metragens e sete longas-metragens, com a estreia de "Tudo o Que Você Podia Ser", de Ricardo Alves Jr., além dos programas "Sobrepostas", de Livia Cheibub e Martina Sönksen, e "502", de Helena De Castro.

Quando: domingo, 1º, a partir das 12h30min

Onde assistir: Canal Brasil

DJ Biruta

Dando início às festas de fim de ano no restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa, o DJ Biruta apresenta sua discotecagem neste domingo, 1º, a partir das 17h. O artista apresenta ao público música autêntica, marcada pelo estilo livre com curadoria que marcou gerações.

Quando: domingo, 1º, a partir das 17 horas

Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: couvert por R$ 15

Mais informações: @esquinabrasilfortaleza