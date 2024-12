Aposta de Matuê, Brandão projeta passos em novo momento da carreira

Foto: Karl Berger/divulgação Rapper Brandão integra time da 30PRAUM

O cearense Brandão lançou recentemente o primeiro álbum de estúdio, "CEO", mas está no cenário do rap nacional desde 2018. "Esse novo trabalho é algo ainda mais especial, porque é algo totalmente meu e o reflexo do que venho conquistando", diz o cantor.

Ele foi anunciado por Matuê como o mais novo artista do selo 30PRAUM, durante o Rock in Rio, realizado em setembro. Ter a notícia divulgada desta forma foi "a realização de um sonho", assim como a participação no último álbum de Matuê, intitulado "333". "Trabalhar com quem eu admiro há anos tem sido surreal", complementa.

Após saída conturbada da antiga gravadora, ele lançou a música "Pretinho Uva", que funciona como um desabafo sobre o que o artista sofreu. "Mesmo que a minha saída da Hash não tenha sido da melhor forma, sou muito grato a eles. Afinal, foi por eles que entrei no cenário nacional e pude chegar até o 'CEO'", explica.

"Espaçonave", single lançado pouco antes do disco solo, foi uma transição de sua antiga fase para a nova e preparou os fãs para receberem de braços abertos a produção desenvolvida. O objetivo do cearense neste trabalho foi elevar o nível de entrega. O processo de criação do álbum teve atenção desde a composição das músicas até a construção dos visuais e da estratégia de marketing: "Queria que o público me visse como inteiro e queria entregar o melhor para eles".

"CEO" tem colaborações de grandes inspirações para o artista, a exemplo de WIU, Matuê e Teto. "Trabalhar com quem eu tinha como inspiração no cenário do trap foi algo muito importante para esse álbum", elabora. O rapper também explica que essa importância foi além da admiração, visto que o trabalho foi sendo complementado com diferentes visões.

Brandão explica que, com o novo disco, ele desejava mostrar que chegou onde queria e que está colhendo os frutos de tudo que plantou em todos os anos de muita dedicação. "O CEO é aquele que já está no topo. Essa é a sensação que senti e queria que o público também sentisse", explica.

O cantor também comenta que a narrativa presente no álbum é o processo que ele teve durante a trajetória artística. "Nem sempre foi fácil, enfrentei muitas dificuldades, mas hoje finalmente sinto que estou onde deveria estar", conta.

Além da história de "CEO", Brandão fala que queria que as pessoas se divertissem ao escutar as músicas. "Tentei me arriscar em uma mistura de ritmos para conseguir marcar as pessoas e momentos bons".

Para além de tudo que esse álbum representa ao artista, ele comenta como é importante para ele retornar ao Ceará após anos morando no Rio de Janeiro. "Voltar para casa e ainda mais para trabalhar daqui é algo que não tem valor", ele explica que o convite veio do próprio Matuê que disse que se ele retornasse para Fortaleza, eles conseguiriam fazer acontecer.

"Fazer música em casa e ter a oportunidade de crescer também influenciou no meu som", diz Brandão ao mencionar a importância de se sentir conectado com seu local de origem.

O jovem cearense não quer parar por aí. Com muita expectativa para a nova era, Brandão explica que ainda tem muitas novidades para os fãs. A perspectiva para o futuro é grande: "Não posso contar muito para não estragar a surpresa, mas esse é só o começo".