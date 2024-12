Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 2 de dezembro (2/12)

Foto: Disney/Divulgação Estreou nos cinemas de Fortaleza "Moana 2", sequência da clássica animação musical da Disney

Estreou nos cinemas de Fortaleza "Moana 2", sequência da clássica animação musical da Disney. O filme acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. Um chamado de seus ancestrais leva Moana de volta para águas perigosas da Oceania com um grupo de marinheiros. Com a ajuda também de Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo.

Ney Matogrosso retorna a Fortaleza na próxima quinta-feira, 5, para show no Iguatemi Hall. O espaço recebe a turnê "Bloco na Rua", que carrega o nome inspirado em "Eu quero é botar meu bloco na rua", canção de Sérgio Sampaio. O setlist traz uma diversidade de repertório com faixas escolhidas pelo cantor, como "A Maçã", "Jardins da Babilônia", "O Beco" e "Sangue Latino", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973.

Quando: quinta-feira, 5, às 21 horas

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 200; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) realiza mais um Curso de Introdução à Educação Museal. A ação ocorre nos dias 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro, das 9h às 13h, na Sala Experimental Educativo, no piso térreo do Museu. A formação será ministrada pela artista visual, arte educadora e historiadora Gi Monteiro. Serão dialogados os desafios e possibilidades do setor, transitando por noções básicas sobre mediação artística e cultural, didática e outras habilidades competentes a estes profissionais.

Quando: inscrições até 9 de dezembro; aulas a partir de 11 de dezembro

Onde: aulas na Sala Experimental Educativo do MAC (R. José Avelino, 10 - Centro); inscrições via formulário bit.ly/educacaomusealnomacce

Segue aberto no shopping RioMar Fortaleza o Tac Parque, espaço temático com quase mil metros quadrados. De brincadeiras de correr à concentração de pintar, da amarelinha aos jogos digitais, o parque faz alusão à turma dos Tac Tacs, que soma mais de 25 milhões de visualizações no YouTube. A atração inclui piscina de bolinhas, circuito inflável, espaço com cozinha experimental, bambolês, jogos interativos e oficinas recreativas.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas, até fevereiro de 2025

Onde: Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50; mais informações em @ostactacs

e (85) 999667433

Está em exibição nos cinemas de Fortaleza o longa "A Contadora de Filmes". María Margarita é a caçula de quatro irmãos numa família que vive em uma cidade mineira no deserto do Atacama. O momento da semana mais aguardado por eles é o domingo, quando vão ao cinema desfrutar de histórias que os levam para outros mundos. Os pais da menina percebem que ela tem muito talento para contar filmes e a fama da sua habilidade extraordinária se espalha pela região, mudando a sorte da família no momento em que o país se transforma para sempre.

