Morre bailarina Angel Vianna aos 96 anos

Foto: André Seiti/Divulgação Bailarina e professora mineira Angel Vianna morreu aos 96 anos

Morreu aos 96 anos a bailarina, professora, coreógrafa e pesquisadora mineira Angel Vianna. A profissional era considerada referência para a dança no Brasil. A informação da morte foi publicada pela Faculdade de Dança Angel Vianna (FAV) no domingo, 1º.

"Com imenso pesar comunicamos o falecimento da nossa querida mestra Angel Vianna. Com serenidade, ela nos deixou repletos da sua luz e sabedoria. Para sempre Angel!", comunicou a faculdade em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Ainda conforme a postagem, a família realizou no domingo, 1º, uma cerimônia íntima em São Paulo. O perfil afirmou que em breve serão divulgadas informações sobre a missa de 7º dia, que será realizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Nascida em Belo Horizonte (MG) em 1928, Angel ficou conhecida também pelo pioneirismo em relacionar dança e reeducação do movimento. Ela foi precursora das noções de consciência e expressão corporal no Brasil.

A bailarina iniciou sua trajetória profissional ao entrar com 20 anos no Ballet de Minas Gerais (BMG), primeira escola de balé da capital mineira.

Multiartista, estudou piano e, em 1952, fez o curso de Artes Visuais na Escola de Belas Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Ainda estudante, foi premiada no 1º Festival Universitário de Arte com a escultura "Pé de Bailarina" (1952).

Angel iniciou seu trabalho pedagógico com a dança ao fundar, com seu marido Klauss Viana, a Escola de Dança Klauss Viana. Também criou uma companhia com mesmo nome, onde era solista.

(Miguel Araujo)