Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 3 de dezembro (3/12)

A Cia. de Teatro No Barraco da Constância Tem apresenta em todas as terças-feiras de dezembro o espetáculo "Mystura Tropykal", no Teatro Dragão do Mar. A peça tem "clima de seresta" e parte das memórias de infância dos diretores Ariel Volkova e Honório Félix, que exploram a cultura popular do axé e do pagode dos anos 1990, destacando a cultura de festas juninas e de maracatus.

Quando: terças-feiras de dezembro, às 19h30min

terças-feiras de dezembro, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira); vendas pelo Sympla e na bilheteria





Festival Choro Jazz

O Festival Choro Jazz segue acontecendo no Ceará e, nesta semana, chega ao município de Jericoacoara com programação rica em nomes da música cearense. Nesta terça-feira, 3, a festa começa com a atração infantil "Asas de Um Migrante", por Ivon Martinez; e, às 20h30min, Jorge Helder e Lula Galvão se apresentam juntos. No fim da noite, há ainda o show de estreia de Nonato Lima, Nayra Costa e Marcio Resende Sexteto.

Quando: terça-feira, 3, a partir das 20h

terça-feira, 3, a partir das 20h Onde: Praça Principal de Jericoacoara

Praça Principal de Jericoacoara Gratuito





Maria Gadú

Dona de grandes sucessos da música popular brasileira como "Shimbalaiê", "Dona Cila", "Altar Particular", "Quase Sem Querer" e "Laranja", a cantora Maria Gadú apresenta show de celebração dos 20 anos de carreira no Pirata Bar. Os ingressos para o espetáculo, que acontece na quinta-feira, 12 de dezembro, já estão à venda no site Ingresse.com.

Quando: quinta-feira, 12 de dezembro, 21 horas

quinta-feira, 12 de dezembro, 21 horas Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), vendas em Ingresse.com





Lucifers Child

Nesta terça-feira, 3, se apresenta no Ophera Music Bar a banda grega Lucifers Child, um projeto do ex-guitarrista do Rotting Christ. Parte do gênero Black Metal, o grupo faz show único em Fortaleza nesta turnê e se junta as bandas de underground metálico Nervochaos, de São Paulo, e Imflawed, de Recife.

Quando: terça-feira, 3, às 19 horas

terça-feira, 3, às 19 horas Onde: Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 458 - Parangaba)

Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 458 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 15, vendas pelo Sympla

Quanto: a partir de R$ 15, vendas pelo Sympla
Mais informações: @opheramusicbar





Cabrini

Segue em cartaz o filme bibliográfico "Cabrini", que conta a jornada da imigrante italiana Francesca Cabrini em Nova York de 1889. Em um cenário de doenças, crimes e crianças abandonadas, ela se determina a mudar a realidade de pessoas vulneráveis.

Quando e onde: Ingresso.com