Sugestões de quadro para OPOVO

O que é reggae?

Um gênero musical originado na Jamaica no final da década de 1960, caracterizado por seu ritmo distinto e forte influência do ska e do rocksteady.

Subgêneros

Os gêneros que antecedem o reggae sendo considerados influência para o surgimento do reggae, é o mento, classificado como uma forma de música folclórica. Depois da independência da Jamaica, surgiu um ritmo musical mais rápido, conhecido como ska. Em seguida, influenciado pelas famosas bandas de rock dos Estados Unidos, emerge o rocksteady.

Os principais

Roots Reggae

Focado em temas sociais e espirituais, é o estilo mais ligado ao movimento rastafári.

Dub

Uma forma experimental do reggae, caracterizada pela manipulação de gravações, remixagem e ênfase em instrumentação e efeitos sonoros. É muito influente na música eletrônica.

Dancehall

Uma versão mais moderna e rápida do reggae, que surgiu nos anos 1980. Tem batidas eletrônicas e é mais voltado para festas.

Lovers Rock

Focado em temas românticos e amorosos, esse subgênero é conhecido por suas melodias suaves e letras sentimentais. É popular tanto no Reino Unido quanto na Jamaica.

Reggae Fusion

Combina elementos do reggae com outros gêneros musicais, como rock, hip-hop, e funk.

One Drop

Caracterizado por um padrão de bateria distinto, onde o bumbo é tocado apenas no primeiro tempo. É um estilo mais profundo e espiritual, muitas vezes associado ao roots reggae.

Reggae Gospel

Combina as tradições do reggae com mensagens espirituais e religiosas, geralmente ligadas

ao cristianismo.

World Reggae

Inclui influências de diferentes culturas e tradições musicais ao redor do mundo, incorporando ritmos e estilos variados.

Informações sobre o Gianni Zion, que contextualiza a história inicial do cenário no Ceará.

Canto das Tribos (CT):

primeiro clube de reggae de Fortaleza. Surgido em junho de 2001 — fundado por Gianni Zion, César e o Bidela —, o local é considerado responsável pela ascensão do reggae nos anos 2000.

Por volta de 1992, Gianni, ao lado de sua amiga Zumaika, marcam o pioneirismo dos programas de reggae na rádio aqui no Ceará, com projetos como SkolReggae, Reggae Night e Cidade do Reggae.

Formação inicial da Rebel Lion:

Gianni Zion - vocal teclado composições

Régio - bateria, back vocal

Jah-new - baixo

Rinaldo - guitarra e vocal

Uttama - vocal

Bobby - back vocal

Adjara - back vocal

Pique - percussão

Bugaloo - trumpete

Rebelde - sax tenor

Bandas como Nação Regueira, Tribe of Lions, Donaleda e Alma Negra nasceram a partir de influência e ex-integrantes da Rebel Lion.

Outras informações importantes

O Passinho do Reggae e o A2 são danças regueiras originais do Ceará.

Atualmente, os dois grupos de danças mais conhecidos em Fortaleza por promover o Passinho do Reggae são o Debocha Reggueiro e OOS Passinhos.