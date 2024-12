horóscopo personare

ÁRIES

O prazer pelo trabalho pode se refletir na qualidade das ações e na valorização da sua imagem. Lua, Vênus e Plutão tendem a destacar a criatividade como veículo de transformação nos projetos em andamento. Procure buscar novas abordagens para ampliar seu repertório criativo.

TOURO

Lua, Vênus e Plutão tendem a despertar mudanças em seu jeito de encarar o mundo, o que lhe faz valorizar experiências prazerosas, sublimes e enriquecedoras para sua existência. Tente passar a jornada de forma tranquila e refletir sobre as mudanças que espera realizar no futuro próximo.

GÊMEOS

Os desafios podem deixar de incomodar e se mostrar oportunos para fazer valer sua capacidade de transformação. O usufruto íntimo tende a ser fortalecido por Lua, Vênus e Plutão, o que aflora sensibilidades. É preciso valorizar a intuição e os processos subjetivos, buscando nutrir a criatividade.

CÂNCER

O que incomodaria em outras ocasiões passa a ser visto com certo interesse, já que as diferenças podem promover complementaridade. Lua, Vênus e Plutão tendem a aprofundar o olhar para questões subjetivas que permeiam o convívio com o entorno que integram o círculo íntimo.

LEÃO

Lua, Vênus e Plutão tendem a sugerir um aflorar do seu lado criativo, favorecendo mudanças na rotina, além de grande capacidade de adaptação frente às dificuldades. O refinamento e a atenção aos detalhes são outros pontos a seu favor, pois tendem a elevar a qualidade das ações.

VIRGEM

Procure valorizar os lazeres culturais, sobretudo em grupos seletos que compartilhem a sofisticação que você busca. Seus instintos podem lhe convidar a experimentar sensações prazerosas, enquanto sua sensualidade aflora em benefício da vida social.

LIBRA

Sua sensibilidade pode aflorar com Lua, Vênus e Plutão, o que ajuda com uma vivência mais recolhida e voltada a apreciar os contatos íntimos e os prazeres seletos em família. Os problemas tendem a ser encarados com otimismo, contando com sua força criativa ao propor soluções arrojadas.

ESCORPIÃO

Busque curtir os prazeres dos ambientes íntimos, mostrando-se acolhedora com as pessoas próximas. Empatia e carisma tendem a aflorar em seu favor. Uma predileção por ambientes reservados e companhias seletas tende a ser percebida em você neste momento.

SAGITÁRIO

Tente empregar seu carisma para se relacionar bem com as pessoas próximas. Lua, Vênus e Plutão podem promover um despertar criativo, favorecendoa gestão dos aspectos materiais e práticos do dia a dia, bem como do enfrentamento de situações desafiadoras que lhe tiram da zona de conforto.

CAPRICÓRNIO

É importante privilegiar ambientes acolhedores, que lhe proporcionem paz interior e lhe ajudem a refletir sobre sua existência. Despertando o universo sensível, Lua, Vênus e Plutão tendem a promover um mergulho no subconsciente que lhe ajuda a encarar seus medos e a se transformar emocionalmente.

AQUÁRIO

Temas densos tendem a incomodar, mas é preciso se mostrar consciente do que transformar em sua vida. Lua, Vênus e Plutão tendem a canalizar suas energias para viabilizar mudanças positivas, o que lhe ajuda a se libertar de padrões emocionais e se abrir para o novo.

PEIXES

Momento de curtir ambientes acolhedores e conversas de cunho íntimo, já que as trocas afetivas podem se nutrir de uma aproximação seletiva. Lua, Vênus e Plutão tendem a lhe deixar mais sensível às necessidades das pessoas queridas, o que ajuda você a atuar de modo pontual para supri-las.

o anjo HAHAHEL

Protege o Cristianismo, seus missionários e apóstolos. Dá grandeza de alma, muita energia e espírito muito religioso, firme até o ponto de não temer o martírio por causa de sua crença. O gênio contrário influencia os apóstatas, renegados e sacerdotes maus. Quem nasce sob esta influência ama a verdade, é cumpridor de seus deveres e obrigações. Tem forte poder de concentração e sabedoria para discernir e julgar.

O SANTO São Francisco Xavier

A Igreja, que na sua essência é missionária, teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século XV e XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como "São Paulo do Oriente". Francisco Xavier nasceu no castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 7 de abril de 1506. De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra.

Foi beatificado, em 1619, por Paulo V, e canonizado, em 1622, por Gregório XV. Seu pensamento pode ser resumido em uma oração que ele sempre rezava: "Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu Deus! Amo-vos porque vós sois vós"!