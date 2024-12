Livro de crônicas celebra 50 anos da coluna Layout

Foto: AurÉlio Alves Cliff Vilar, diretor corporativo do Grupo de Comunicação O POVO

Uma das marcas mais longevas e de destaque do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), a Layout completou 50 anos de criação em 2024. Espaço de debate, apontamentos e construção de temáticas acerca da publicidade e do mercado do marketing em Fortaleza e no Brasil, a coluna é veiculada nas páginas do jornal impresso e ganha, a partir desta quarta-feira, 4, o livro "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024".

Compilado de crônicas publicadas por Cliff Villar, diretor corporativo do Grupo de Comunicação O POVO e atual titular da área, a obra será lançada em um evento para convidados na CasaCor Ceará, na Praia de Iracema, às 19 horas.

"Semanalmente, eu escrevo uma crônica como texto de abertura da coluna. Como os temas de publicidade e marketing se entrelaçam com comportamento e tendências, eles acabam por ampliar além do tecnicismo do mundo publicitário. Viram contextos, sem trocadilhos. Daí nasceu a ideia de organizá-los em formato de livro", explica Cliff.

Jornalista e publicitário, o colunista está à frente da Layout desde 2023, quando assumiu o espaço após saída da também jornalista Joelma Leal - atual ombudsman do O POVO. A publicação literária reúne textos assinados por Cliff nos últimos 14 meses, trazendo, assim, um olhar pessoal do autor para o mercado versátil.

"Acho que tudo está no DNA do espaço", avalia o atual colunista. Dessas cinco décadas em que registrou os acontecimentos e desenvolvimentos do setor, a Layout já teve como titulares Lêda Maria, Paulo Linhares, Caio Quinderé, Jocélio Leal, Nivaldo Rangel, Marcos Tardin, Osvaldo Lima, Larissa Nutting, Ivonilo Praciano, Lúcia Galvão, Emanuel Furtado e Joelma Leal.

Cliff argumenta que, mesmo que cada autor tenha usado a própria assinatura, não houve uma "descontinuidade" na disposição das informações. "Nesses 50 anos da coluna, ela acabou sendo um espaço de colaboração em formato de linha do tempo", comenta.

Avaliando positivamente e "com entusiasmo" o desenvolvimento do setor nas últimas décadas, Cliff afirma que a área vem se destacando e profissionalizando a cada era: "Temos grandes profissionais, agências altamente criativas, trabalhos premiados nacional e internacionalmente. Um mercado que une o profissionalismo com talento e tecnologia. Em relação às mudanças, elas ocorrem sem comprometer o legado e a própria assinatura da propaganda cearense".

O jornalista adianta, ainda, que o lançamento do livro na CasaCor realça a conexão da marca com as diversas áreas da comunicação e da arte, sendo ela "imediata e legítima". "A CasaCor é Layout na veia. O fesign é transversal e isso fica evidente nas pautas e temas levantados e abordados pela coluna nessas cinco décadas", conclui.

Para o futuro da marca, que também possui um quadro na Rádio O POVO CBN, Cliff Villar revela "muitas novidades em 2025", como novos canais e eventos, consolidando o "vigor de quem tem 50 anos de estrada sem perder jovialidade".

O livro "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024" será vendido na livraria da Fundação Demócrito Rocha, localizada na sede do O POVO, na avenida Aguanambi.



Livro "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024"

Quanto: R$ 79

Vendas: Livraria Edições Demócrito Rocha (avenida Aguanambi, 282 - Joaquim Távora) e no site fdr.org.br/edr/

Lançamento "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024"

Quando: quarta-feira, 4,

às 19 horas

Onde: CasaCor Ceará

(Av. Almirante Barroso,

500 - Praia de Iracema)