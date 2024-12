O POVO lança rádio Clube FM Fortaleza 97.1 com celebração da música

Foto: Clube FM/Divulgação Clubinho é o mascote da nova emissora do Grupo de Comunicação O POVO, que entrará no ar nesta quarta, 4

“A rádio oficial da música boa”. Assim se apresenta a Clube FM, nova emissora do Grupo de Comunicação O POVO, que entra no ar a partir das 8 horas desta quarta-feira, 4, na frequência 97,1.

A afiliada, fruto de uma parceria com a rede brasiliense Rádio Clube FM, ingressa na grade de rádios do O POVO de forma complementar aos formatos já existentes, convidando o público a acompanhar os maiores sucessos nacionais e internacionais do cenário musical.

Para Wagner Mendes, coordenador artístico da Clube FM e da NovaBrasil FM, o lançamento representa a ampliação e a consolidação de um portfólio diverso.

“Já temos duas emissoras de notícias: a CBN Fortaleza e a CBN no Cariri. Temos também uma emissora voltada para o público adulto, que toca 100% de música brasileira, a NovaBrasil FM. E, completando o portfólio, trazemos agora uma rádio para o público que gosta das músicas mais tocadas no Brasil e no mundo, o chamado gosto popular”, pontua Wagner, que também ocupa o cargo de coordenador de projetos comerciais do O POVO.

Dando destaque a gêneros como sertanejo, forró, piseiro e músicas internacionais, a programação contará com inserções pontuais ao longo do dia, abordando temas como esportes, entretenimento e atualizações do trânsito. Em consonância com a tradição das demais emissoras do grupo, a nova frequência promete ainda diversas premiações, sorteios e interações com os ouvintes por meio dos canais oficiais

Como voz dessa estreia, a emissora contará com o locutor Fran Silveira, ícone da rádio popular nos anos 2000

Em uma espécie de retorno ao grupo, o radialista não esconde a satisfação de estar à frente do projeto, resgatando os tempos áureos da década de 1990, quando comandava a FM do Povo.

Ao refletir sobre as mudanças do setor, o radialista destaca que o lançamento da emissora ocorre em um contexto de continuidade da transição do formato AM para FM.

Assinado em 7 de novembro de 2013 pela então presidente Dilma Rousseff, o decreto que regulamentou a migração das rádios operantes na faixa AM para o espectro FM modificou os planos das empresas radiofônicas e alterou a forma de consumir música e notícias em todo o país.

Possibilitando uma sintonia mais fácil e oferecendo uma qualidade de áudio superior, com a chegada da Rádio Clube, O POVO também migra da AM 1010 para a FM 97,1.

Para Fran Silveira, a mudança no formato de distribuição é positiva, pois oferece ao público mais uma opção na cartela de possibilidades do que se deseja ouvir.

“Quando se pensa que o rádio não pode se renovar, é um grande engano. Ao contrário do que disseram, a internet chegou e o rádio não acabou. Pelo contrário, o rádio passou a usar a internet e, quando todo mundo achou que não havia mais nada a acontecer, surgiu a melhoria no espectro de áudio. Então, com essa nova etapa pela qual o rádio no Brasil está passando, aproveitamos para apresentar uma nova emissora com uma proposta inovadora”, afirma o locutor.

Na grade inicial, a emissora conta com três programas matutinos, com início às 7h.

Para receber os ouvintes, o “Bom dia, Clube" tocará hits internacionais, músicas românticas, lançamentos locais e sucessos antigos. Em seguida, às 8h, com duração de uma hora, a rede traz o programa “Pediu, Tocou”, atendendo aos pedidos e gostos dos ouvintes. Por fim, das 11h às 12h, a rádio encerra a manhã com leveza no programa “Numa Boa". No restante do dia, a emissora segue a programação nacional, que atualmente está presente em mais de 12 estados no Brasil.

A Clube FM Brasília nasceu em 2008, como parte de um ousado projeto de mudança de nome da já tradicional e líder de audiência 105,5 FM. Em 18 de maio daquele ano, um show para 1 milhão de ouvintes na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, marcou essa transição.

A decisão se mostrou acertada: após crescente sucesso, em 2019, a Clube FM Brasília deu vida à Rede Clube FM Brasil, que ingressou no mercado com 15 afiliadas, número que hoje chega a 50.

Além da estreia oficial às 8h da manhã, o lançamento será marcado por uma cerimônia na CasaCor, às 19h.

Para o evento, o diretor da Rede Clube nacional, Márcio Leal, em passagem por Fortaleza, ressalta a chegada da emissora à Capital cearense e reitera a parceria com o Grupo de Comunicação O POVO:

“A escolha do Grupo O POVO não se deu à toa. Queríamos chegar a Fortaleza com o pé direito, e o jornal, com a credibilidade de quem está há tantos anos fazendo comunicação de qualidade na cidade, irá elevar a marca Clube no Nordeste e no Brasil”, destaca.

Em constante ampliação, a emissora também retornou a João Pessoa no mês passado e está fortalecendo os serviços em Natal, com possibilidade de expansão para janeiro de 2025.

Quando questionado sobre a conexão com o público cearense, Leal observa que essa relação já existia:

“A Rede Clube tem audiência em praticamente todas as grandes cidades do Brasil, por meio do streaming. E já percebemos um público muito grande em Fortaleza. Por que não trazer para o local? Por que não ter uma emissora própria? Junto com o Grupo O POVO, teremos uma emissora local, falando a linguagem de Fortaleza, com o sotaque de Fortaleza. E isso faz toda a diferença”, finaliza.

Clube FM

Como acompanhar a rádio Clube FM Fortaleza

Frequência 97.1 FM

Mais informações: no Instagram @clubefmfortaleza97