Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 4 de dezembro (4/12)

Foto: Divulgação Black Tea - O Aroma do Amor

Segue em cartaz o drama "Black Tea - O Aroma do Amor", que retrata a história de Aya, uma jovem que abandona o noivo no altar e sai da Costa do Marfim em busca de começar uma nova vida na China. Ela passa então a morar numa zona marcada pela diáspora africana e começa a trabalhar em uma loja de exportação de chá, onde se apaixona por Cai, um chinês de 45 anos.

Quando: quarta-feira, 4, às 15h10min

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), vendas em Ingresso.com ou na bilheteria do cinema





Zeitgeist

Segue disponível na Galeria Multiarte, na Aldeota, a exposição "Zeitgeist - Gonçalo Ivo", que reúne 56 pinturas sobre tela, madeira, papel e pedra produzidas pelo artista plástico carioca Gonçalo Ivo nos últimos cinco anos. As obras, que tiveram curadoria de Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, pertencem às séries "Le jeu des perles de verre", "Cosmogonias" e "L'inventaire despierres solitaires".

Quando: segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas

Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas, 707, Aldeota) Gratuito





Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 13, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Sahaja Yoga, com Ceci Shiki. A proposta é oferecer um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. Além disso, o momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17h30min, com 30 vagas por ordem de chegada.

Quando: nesta quarta-feira, 4, às 17h30min

Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito







Dom Quixote

Acontece nesta quarta-feira, 4, a apresentação do espetáculo de dança "Dom Quixote", da Escola de Ballet Lucymeire Aires. A montagem tem como foco o romance entre os personagens Kitri e Basílio, uma paixão proibida.

Quando: quarta-feira, 4, às 18 horas

Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) Mais informações: @tja.theatrojosedealencar





Bolsas Remuneradas

Segue disponível até sábado, 7, as inscrições para as bolsas remuneradas da Vila de Música, no Crato. No total, estão disponíveis 30 bolsas, sendo 17 para o nível intermediário e 13 para o nível avançado. São contemplados instrumentistas de cordas friccionadas (violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico), de cordas dedilhadas (violão e guitarra elétrica), de teclas (piano), de sopro (flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompete, trompa e trombone), e percussão.

Quando: até sábado, 7 de dezembro

até sábado, 7 de dezembro Inscrições em viladamusicace.org