Amy Winehouse é homenageada em tributo na Estação das Artes

Foto: Jeovane Brito/Divulgação A cantora fortalezense Tatianna Freitas interpreta os principais sucessos de Amy Winehouse

Por meio de sucessos como "Back to Black", "Rehab" e "Valeri", o público da capital cearense poderá celebrar a memória de Amy Winehouse (1983-2011) no próximo domingo, 8, com o espetáculo "Stronger Than Amy - Tributo a Amy Winehouse".

Realizada de forma gratuita na Estação das Artes, com início às 13 horas, a apresentação revisita a trajetória musical da artista britânica, interpretada pela cantora e atriz fortalezense Tatianna Freitas.

Sob a direção musical de Juvêncio Linhares e curadoria de Ewelter Rocha, o tributo faz parte de uma série de iniciativas culturais promovidas pelo projeto Palco Aberto, da Casa de Vovó Dedé, que objetiva impulsionar a cena artística de Fortaleza ao valorizar a música e a arte locais.

Com interpretações de outros clássicos de Amy, como "You Know I'm No Good", "Stronger Than Me" e "Love is a Losing Game", a produção promete ser carregada de emoção e um final memorável, reafirmando o legado de uma das maiores artistas da música contemporânea.

Tatianna Freitas conta que, por meio das danças, do olhar, da roupa e do tom da voz, busca construir uma imersão na personalidade de Amy. "Então, não é uma cantora apenas apresentando músicas da Amy. É uma atriz que tenta chegar o mais próximo possível da persona dela", explica.

A potência vocal de Amy Winehouse marcou a primeira década dos anos 2000 com um repertório que mesclava jazz, soul, reggae e ska. Em 2003, aos 20 anos, ela gravou e lançou seu primeiro álbum "Frank", que chegou a ganhar disco de ouro.

O álbum "Back to Black", grande trabalho de sua carreira, foi lançado em 2006. Bastante elogiado pela crítica, o trabalho bateu recordes de venda tanto em território britânico, como norte-americano. Em 2007, a cantora recebeu seis indicações ao Grammy Awards e venceu cinco delas.

Problemas com álcool e drogas permearam a trajetória da artista. A canção "Rehab", uma das mais populares de seu segundo álbum, foi baseada nas tentativas de seu empresário de interná-la numa clínica de reabilitação. A morte precoce da cantora, aos 27 anos, aconteceu em sua casa, em Londres, devido a uma intoxicação alcoólica.

"Esse tributo pode trazer um pouco mais de afago, de abraço para os fãs, para os admiradores ou curiosos sobre o mundo dela. É sobre a saudade que o mundo está da música e da persona de Amy Winehouse", afirma a protagonista do espetáculo.

Juntamente com Tatianna Freitas, sobem ao palco os músicos Bruno Barros na bateria, Abraham Carlos na guitarra e Juvêncio Linhares no baixo 6 cordas e baixo fretless.

Além de ser uma iniciativa voltada para promover e valorizar a música e a cultura, o projeto Palco Aberto atua como uma vitrine gratuita para músicos, cantores e instrumentistas atuantes na cena musical brasileira. A colaboração entre a Casa de Vovó Dedé e a Estação das Artes visa proporcionar experiências culturais ricas e acessíveis para a comunidade.

Para Tatianna, a importância do projeto para impulsionar a arte local está relacionada ao ato de convidar a população para assistir artistas da cidade que estudam e "submergem no universo que é global" para entregar um resultado qualitativo. "Então, eu acredito que há muito o que se trocar de energia quando o assunto é música boa", completa.

Stronger Than Amy - Tributo a Amy Winehouse

Quando: domingo, 8, às 13 horas

domingo, 8, às 13 horas Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito