Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 5 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 É importante ser prudente com os gastos. Os ânimos tendem a esquentar no meio social diante da tensão Lua-Marte, levando a conflitos em grupo. Busque reduzir a exposição pública e valorizar contatos intelectualmente afins, de forma a harmonizar os interesses.

Touro 21/04 a 20/05 Convém evitar reagir de forma agressiva às circunstâncias, mesmo que lhe provoquem. Um apurado senso de oportunidade pode lhe guiar em prol da gestão material. Posturas combativas tendem a aflorar no cotidiano com a tensão entre Lua e Marte, gerando estresse.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É fundamental cultivar equilíbrio interior e transmitir tranquilidade ao entorno imediato. As relações podem ficar vulneráveis à elevada carga emotiva entre Lua e Marte, visto que as pessoas tendem a ficar na defensiva e a reagir com agressividade quando contrariadas.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque não se deixar dominar pelos instintos e tente fortalecer suas estratégias de atuação. A competitividade pode se elevar na interação com grupos devido à tensão entre Lua e Marte, o que gera conflitos de natureza territorial e mesmo disputas por recursos financeiros.

Leão 23/07 a 22/08 É preciso demonstrar capacidade de negociação. A tensão entre Lua e Marte tende a sinalizar a necessidade de ajustar seu ritmo com o das outras pessoas, já que a velocidade com que você administrar as situações pode contrastar com um entorno menos produtivo.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente organizar as demandas e estabelecer um plano de ação pautado em prioridades, o que ajudar a amenizar o estresse. A tensão entre Lua e Marte tende a sugerir um aflorar de desafios que testam sua força de vontade, podendo impactar na saúde.

Libra 23/09 a 22/10 É preciso reduzir a exposição pública e zelar pela economia doméstica para evitar danos. Busque optar por lazeres culturais que lhe elevem espiritualmente. Lua e Marte tendem a trazer tensão, o que sugere conflitos sociais e gastos excessivos no usufruto do prazer.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque resgatar o equilíbrio interior e se harmonizar com o entorno imediato. O momento pode pedir autocontrole e bom senso ao lidar com situações de estresse, já que a tensão entre Lua e Marte mexe com as paixões, deixando as pessoas instáveis.

Sagitário 22/11 a 21/12 Demonstrar autoconfiança sem ser arrogante é fundamental. Tente exercitar sua capacidade conciliadora em prol dos acordos. A tensão entre Lua e Marte pode promover um transbordamento de emoções que afeta os processos comunicativos, abrindo caminho para conflitos interpessoais.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure evitar centralizar as responsabilidades ao redor de si e se abra às ações colaborativas com as pessoas próximas. As demandas práticas podem se mostram extenuantes neste momento de tensão entre Lua e Marte, o que pede capacidade de organização.

Aquário 21/01 a 18/02 Busque transmitir boa vontade e resgatar os vínculos fraternos, além do prazer das ações colaborativas. Lidar com o lado mais agressivo das pessoas pode ser desafiador neste momento, o que demanda diplomacia para evitar conflitos.