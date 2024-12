Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-12-2023: Ney Matogrosso canta em Show de Reveillon da virada de ano para 2024 no aterro da Praia de Iracema.(Foto: Samuel Setubal)

Fortaleza recebe o cantor Ney Matogrosso nesta quinta-feira, 5, para show no Iguatemi Hall. O espaço promove a turnê "Bloco na Rua", que tem o nome inspirado em "Eu quero é botar meu bloco na rua", canção de Sérgio Sampaio. O setlist leva ao público uma diversidade de repertório

com faixas escolhidas pelo cantor, como "A Maçã" e "Jardins da Babilônia"

Quando: quinta-feira, 5, às 21 horas

Onde: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 200

Embalos da Noite

O Vibe 085 Pub promove neste sábado, 7, uma viagem nostálgica aos tempos de pistas de dança e de sons que eternizaram os anos 1980. A festa "You Can Dance" toca clássicos de artistas como Abba, Michael Jackson, Cindy Lauper, Madonna, Whitney Houston, Stevie Wonder, Tina Turner, Bryan Adams e George Michael, além de sucessos nacionais de Rita Lee e mais. Há sorteio de vinil e concurso do casal mais dançarino - com direito a premiação.

Quando: sábado, 7, a partir das 21 horas

sábado, 7, a partir das 21 horas Onde: Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla





Teatro

O espetáculo "Ensine-me a fazer arte" chega neste fim de semana ao Teatro Dragão do Mar. A montagem reflete sobre a seguinte pergunta: "O que o artista pode ou deve fazer hoje?". A peça foi desenvolvida pela artista Tania Alice durante dois anos ao longo de passagens em diferentes regiões do mundo.

Quando: sábado, 7, e domingo, 8, às 20 horas

sábado, 7, e domingo, 8, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81) Quanto: a partir de R$ 5 (meia)





Nelson Rodrigues

Este é o último fim de semana de apresentação do espetáculo "Bonitinha, mas Ordinária" em Fortaleza. A montagem da clássica tragédia carioca de Nelson Rodrigues está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até domingo, 8, com direção de Bruce Gomlevsky. Emílio Orciollo Netto protagoniza a produção teatral.

Quando: de quinta-feira, 5, a sábado, 7, às 19 horas; domingo, 8, às 18 horas

de quinta-feira, 5, a sábado, 7, às 19 horas; domingo, 8, às 18 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287) Quanto: a partir de R$ 15

São Luiz

A peça "Entre Quatro Paredes", do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, é adaptada pelo grupo cearense Moio nesta quinta-feira, 5. A obra é apresentada no Cineteatro São Luiz. Três personagens que morrem vão para o inferno, um quarto fechado onde eles têm de conviver para sempre. No entanto, há também diferenças importantes entre o texto de Sartre e o contexto atual.

Quando: quinta-feira, 5, às 19 horas

quinta-feira, 5, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito; ingressos distribuídos no local às 18 horas





Espera

Ocorre nesta quinta-feira, 5, o pré-lançamento da exposição "Espera". A mostra reúne registros de pessoas que convivem com a dor da ausência e a esperança de encontrar familiares desaparecidos. 30 imagens de alunos do Cuca Jangurussu compõem a mostra.

Quando: quinta-feira, 5, às 18 horas

quinta-feira, 5, às 18 horas Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Filipe Catto

Neste sábado, 7, a cantora Filipe Catto apresenta o show "Belezas são Coisas Acesas por Dentro". A programação celebra a obra de Gal Costa e reinventa canções clássicas e pérolas recentes da baiana. O álbum narra a jornada de uma "Vaca Profana" moderna pelos inferninhos de São Paulo, trazendo faixas como "Tigresa" e "Vapor Barato". A abertura é feita pela DJ Monstrava.

Quando: sábado, 7, a partir das 18h30min

sábado, 7, a partir das 18h30min Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal)