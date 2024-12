Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 6 de dezembro

O SANTO São Nicolau De Mira

Nasceu no ano 275 em Pátara, na Turquia meridional. Seus pais eram ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão e, ao receber por herança uma grande quantia de dinheiro, partilhou com os necessitados. Tornou-se sacerdote da diocese de Mira. Certa vez, ficou sabendo que um homem havia perdido todo o seu dinheiro. Ele tinha três filhas com idade para casar. Sem os dotes para a celebração, as filhas seriam vendidas como escravas. Na noite antes da partida da mais velha, ela lavou as meias e colocou em frente ao fogo para secar. Na manhã seguinte, havia ouro na meia. No norte da Europa, viram em Nicolau o velho de barbas brancas que levava presentes às crianças no mês de dezembro. Nicolau de Mira faleceu em 343.