Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 6 de dezembro (06/12)

Foto: Diego Souza/Divulgação Ari Areia

Acontece nesta sexta-feira, 6, no Cineteatro São Luiz, o espetáculo Expurgo, um monólogo do artista cearense Ari Areia. Na montagem, ele prepara um café enquanto desata, diante do público, memórias que vão desde sua infância na Assembleia de Deus até a revelação da sua sexualidade para a família. Ari também assina a direção e dramaturgia do trabalho.

Quando: sexta-feira, 9, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Eduardo: O Rei das Praças

Integrando a programação especial de dezembro, Casa Bufa promove, no Hub Cultural Porto Dragão, o espetáculo "Eduardo: O Rei das Praças", que acontece de 6 a 8 deste mês. A montagem conta a história de Eduardo Show da Vida, artista de rua circense e cadeirante acrobata que insere o humor cearense nas acrobacias. É retratado ainda os 40 anos de trajetória na estrada, sua vida e carreira.

Quando: 6, 7 de dezembro às 19 horas, e 8 de dezembro, às 18 horas

Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro)

Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia), vendas em Sympla.com.br





Layout 50 anos

Uma das marcas mais longevas do O POVO, a coluna Layout completou 50 anos de criação em 2024. Em celebração, será lançado o livro "Será Arte - Contextos da Coluna Layout 2023/2024", que é um compilado de crônicas publicadas por Cliff Villar, diretor corporativo do Grupo de Comunicação O POVO e atual titular da área. O evento acontece nesta sexta-feira, 6, para convidados na CasaCor Ceará.

Quanto: R$ 79

Vendas: Livraria Edições Demócrito Rocha (avenida Aguanambi, 282 - Joaquim Távora) e no site fdr.org.br/edr/





Luar

Estreia nesta sexta-feira, 6, no Youtube, o projeto musical "Luar", realizado por Mateus Honori e Lua. O trabalho trata-se de um show ao vivo que foi gravado e disponibilizado gratuitamente. No repertório, os dois artistas apresentam regravações de clássicos da música brasileira e também canções autorais, como "Menino Poesia", "A Reza" e "Luar"

Quando: sexta-feira, 6, às 20 horas

Onde: Disponível no Youtube em bit.ly/49mprnO





fica, Vai Ter Pop

Nesta sexta-feira, 6, acontece a última festa "Fica, Vai Ter Pop" de 2024, realizada na Valentina Club, casa de show localizada no Centro de Fortaleza. Na ocasião, haverá música da DJ paulistana Naty Posner, duas pistas voltadas para o Just Dance e ainda apresentações de dragqueens. No repertório, sucessos de Lady Gaga, Britney Spears, Ariana Grande, Anitta, Pabllo Vittar e outras divas do pop nacional e internacional.

Quando: sexta-feira, 6, a partir das 22 horas

Onde: Valentina Club (Rua Senador Pompeu, 1252 - Centro)

Quanto: R$ 30, vendas pelo Sympla

Mais informações: @valentinaclub_