Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 7 de dezembro

Quem nasce sob esta influência amará as viagens, será instruído e todos os seus empreendimentos terão sucesso. Ficará célebre pelos feitos e glórias alcançadas por seu talento e coragem. Lutará para manter vivas as tradições e conservar as lembranças das coisas queridas. Promoverá imagens culturais que ofereçam às pessoas, além da beleza natural, também conteúdos históricos, para enriquecê-las em sua sabedoria.

O SANTO Santo Ambrósio

Nasceu em 340, em Tréveros, Alemanha, onde seu pai era prefeito das Gálias. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma levando os três filhos. Ambrósio foi governador das províncias da Emília e da Ligúria. Com a morte do bispo de Milão, ele assumiu o cargo com apoio da população. Usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da Igreja, podendo atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico. Sua figura política ficou marcante quando aplicou ao imperador uma penitência pública comum, pois teria Teodósio, em busca de vingança, consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou em muitas mortes. Ambrósio partilhou sua riqueza material com o povo e teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Morreu com 60 anos no dia 4 de abril de 397.