Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 7 de dezembro (07/12)

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 7, o documentário "Soldados da Borracha", do cineasta Wolney Oliveira. A obra retrata a saga de cerca de 60 mil brasileiros enviados para a região amazônica pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para extrair látex, material estratégico para a vitória dos aliados.

Quando: sábado, 7, às 19h50min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com





Legião Urbana

O Pub 5 Elementos recebe neste sábado, 7, show tributo à Legião Urbana comandado por Miro Penna, considerado pela família Manfredini como o sósia mais fiel e convincente de Renato Russo. O artista revive clássicos que marcaram gerações, como "Tempo Perdido", "Pais e Filhos", "Eduardo e Mônica" e "Será". A noite também é preenchida por apresentações d'Os Brazukas, às 20 horas, e de Fets Domino, à meia-noite.

Quando: sábado, 7, a partir das 20 horas

Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

Quanto: a partir de R$ 60; vendas no Sympla





Teatro Infantil

O Coletivo Cangaias apresenta neste sábado, 7, o espetáculo infantil "O Regresso Dum Barquinho de Papel". A obra retrata a relação da humanidade com a natureza e o cuidado com os seres vivos. Na peça, uma criança vive com sua bisavó e sua cadela em um vilarejo sem água ou habitantes. No universo fantástico da montagem, a criança é menino nos minutos pares e menina nos minutos ímpares. O espetáculo traz às crianças e aos pais temas importantes de serem debatidos desde cedo

Quando: sábado, 7, e domingo, 8, às 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Yoga para Crianças

A Pinacoteca do Ceará promove a atividade Yoga Para Crianças. Além de trazer desconexão com as telas, a prática visa estimular a coordenação motora, a consciência corporal e o autoconhecimento, assim como melhorar o equilíbrio emocional e reduzir o estresse ou ansiedade. A atividade é para crianças de 4 a 10 anos e conta com 20 vagas.

Quando: sábado, 7, das 17h30 às 18h30min

Onde: Pátio da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pátio da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito