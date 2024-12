TJA recebe espetáculos do Curso Princípios Básicos de Teatro

Foto: Tim Oliveira/divulgação Foto do espetáculo "Entre Marés", do Theatro José de Alencar (TJA)

Dos impactos da especulação imobiliária em comunidades litorâneas aos conflitos e angústias que envolvem a memória. Esses são alguns dos temas abordados pelos espetáculos que marcam a conclusão do curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) do Theatro José de Alencar (TJA) este ano.

A série de apresentações teve início na sexta-feira, 6, com a peça "Corpus", uma coletânea acerca da violência vista em diferentes corpos, contextos e perspectivas. A produção é resultado de um processo repleto de experiências da turma do período da tarde sob a orientação do professor Joca Andrade.

A agenda segue até o domingo, 8, com peças diferentes em cada um dos dias. Com sessões às 18 horas e às 19h30min, o público pode assistir às estreias de forma gratuita, retirando os ingressos por meio do site Sympla.

O Titanzinho, comunidade de Fortaleza, serve como inspiração conceitual, estética e social para o espetáculo deste sábado, 7, intitulado "Entre Marés: das águas à memória". A narrativa acompanha a história de um povoado banhado pelo mar e guiado por um farol. A proposta também dialoga com a cultura afro-brasileira em seus cânticos e cultos.

A montagem foi realizada pela turma matutina do CPBT, com 27 atores, e tem direção de Juliana Veras, atriz e professora de teatro há 15 anos. O tema da especulação imobiliária no Titanzinho foi proposto por Clara do Carmo, pesquisadora e aluna do curso, e construído em conjunto pelos participantes.

"A nossa missão, enquanto professores, é ir acordando esse pensamento do artista criador em conexão com a Cidade. Eu percebo nas camadas sociais que está todo mundo precisando muito falar sobre os seus territórios, sobre os lugares a que pertencem. Falar sobre como isso pode nos trazer força. Acredito que a nossa pesquisa ela sensivelmente toca e faz com que cada um se sinta representado", explica Juliana em comunicado enviado à imprensa.

Já no domingo, 8, o espetáculo "Ecos" reúne três narrativas distintas para abordar a memória e o tempo. Com direção de Neidinha Castelo Branco, a apresentação leva ao equipamento cultural 31 alunos concludentes da turma da noite de 2024.

A peça busca refletir sobre os impactos das lembranças na construção do tempo, a importância desses registros para a sociedade e o indivíduo, além de como a sociedade lida com as vertentes que perpassam a memória, ou a ausência dela.

Durante o curso, a professora Neidinha Castelo Branco propõe um exercício em que ela questiona aos alunos qual é a urgência de cada um deles, a fim de criar um espetáculo que os reflita.

"Foi a partir desse exercício que nós compreendemos que as urgências, de todas as alunas e de todos os alunos, tocava em algum momento a temática da memória. É a partir daí que nós desenvolvemos a nossa dramaturgia", explica Thiago Vasconcelos, assistente de direção do espetáculo, ao Vida&Arte.

Segundo o integrante do projeto, o curso enxerga o aluno enquanto sujeito transformador e capaz em todos os aspectos, não apenas na atuação. A partir disso, os estudantes são convidados a pensar na concepção da peça em todas as suas frentes.

"Eu mesmo sou fruto desse método pedagógico aplicado no CPBT. Hoje, se exerço a assistência de direção, é porque já fui aluno no ano de 2022, e todos os aprendizados colhidos permanecem, mesmo nessa posição. Aprendo todos os dias", conta Thiago.

Criado em 1991, o Curso Princípios Básicos de Teatro propõe atividades gratuitas voltadas a jovens e adultos interessados em iniciar os estudos em práticas teatrais. O projeto é realizado pelo TJA, em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) e a Secretaria de Educação (Seduc).

Sob a coordenação dos professores Juliana Veras, Joca Andrade e Neidinha Castelo Branco, atualmente o CPBT mantém turmas em três turnos. O objetivo é proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar a experiência da construção do fazer cênico, através do ensino da arte e da atuação baseada no tripé "observar-refletir-exprimir".

Sendo considerado o mais importante curso de iniciação teatral do Estado, o CPBT já recebeu mais de 9 mil alunos, montou cerca de 65 espetáculos de conclusão e formou mais de 1.200 estudantes.

Espetáculos do CPBT

"Entre Marés"

Quando: sábado, 7, às 18h e às 19h30min

sábado, 7, às 18h e às 19h30min Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, com retirada de ingressos pelo Sympla

"Ecos"

Quando: domingo, 8, às 18h e às 19h30min

domingo, 8, às 18h e às 19h30min Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, com retirada de ingressos pelo Sympla