Virada Cultural reúne mais de 500 artistas em programação gratuita

Foto: Gabriel Pacífico/Divulgação Vannick Belchior se apresenta na quarta, 11

Até o próximo domingo, 15, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove mais uma edição da Virada Cultural nos espaços do equipamento. A programação é composta por mais de 100 atividades e 500 artistas de diversas gerações, com vários estilos e linguagens artísticas.

Como destaque na programação musical, há a banda pernambucana Ave Sangria, que se apresenta neste sábado, 7; o show da cantora mineira Ceumar, na quarta-feira, 11, ; e a apresentação de Vannick Belchior, também na quarta-feira.

O gerente executivo do Centro Cultural Banco do Nordeste, Gildomar Marinho, afirma: "A Virada Cultural já vem crescendo de forma gradual desde as últimas edições graças ao crescimento da cena artística de Fortaleza, e até nacionalmente, graças ao fim da pandemia, a criação de novos conteúdos e a inserção de novos artistas. Isso desafiou a gente a ampliar a programação e poder contemplar o maior número de artistas possíveis, com o maior número de linguagens e abrangendo toda a diversidade da música brasileira".

"Isso coloca a Virada Cultural como um dos grandes eventos culturais da Cidade. Tem relação com o Centro Cultural Banco do Nordeste, que tem primado por essa diversidade e em apoiar a cena musical", complementa.

Ele destaca ainda que os mais de 500 artistas envolvidos na Virada Cultural fazem com que o evento "movimente uma parte significativa da cena musical", entre outras linguagens. "Outro destaque é a procura do nosso Centro Cultural como destino para artistas no âmbito nacional. Isso significa que estamos furando a bolha de ser apenas um equipamento local de Fortaleza e sendo também um importante equipamento para a circulação da música brasileira como um todo, para eventos de pequeno e médio porte", destaca.

Programação deste Fim de Semana

Sábado, 7

9 horas - Oficina de roteiros

13 horas - Recreação infantil "Criando o jogo bafo do movimento"

15 horas - Projeto "Percursos Urbanos"

16 horas - "Ação Hip Hop"

19 horas - DJ Alan Morais

20h30min - Banda Animals

22 horas - Ave Sangria

Domingo, 8

11 horas - DJ Renatinha

12 horas - Mestre Socorro Lira

13 horas - Nonato Lima

14 horas - Arismar do Espírito Santo

15 horas - Marimbanda

Virada Cultural no CCBNB

Quando: até 15 de dezembro

até 15 de dezembro Onde: CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro)

CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro) Gratuito

Programação completa em: Instagram