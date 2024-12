Foto: Jeovane Brito/Divulgação Realizado por Tatianna Freitas, "Stronger Than Amy" acontece neste domingo, 8, na Estação das Artes; tributo revisita a trajetória musical da cantora Amy Winehouse

A Estação das Artes recebe neste domingo, 8, o tributo a Amy Winehouse na voz da cearense Tatianna Freitas. "Stronger Than Amy" é o nome do show que a artista apresenta, com repertório que traz a música inspiração "Stronger Than Me" e sucessos como "Back to Black", "Rehab" e "Valerie".

Quando: domingo, 8, às 13 horas

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Mais informações:

@estacaodasartes.ce

Fotofestival SOLAR

O Centro Cultural do Cariri recebe neste domingo, 8, a exposição "Nagual - fotografias de Graciela Iturbide", que integra o Fotofestival Solar. Com acesso gratuito e livre, a abertura da mostra conta com a presença da fotógrafa mexicana responsável pelo trabalho.

Quando: domingo, 8, às 19 horas

Onde: Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Batateiras - Crato)

Gratuito

Feira Vinil É Massa

O Floresta Bar realiza neste domingo, 8, a Feira Vinil É Massa, com exposição, venda e troca de vinis. A feira tem ainda toca disco, agulha, acessórios, camisetas e outros. O restaurante dispõe de buffet de feijoada por R$R$39,90 para adultos e R$29,90 para crianças maiores de 5 anos.

Quando: domingo, 8, das 12 às 17 horas

Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Entrada gratuita

Festival Choro Jazz

Neste domingo, 8, acontece o encerramento do Festival Choro de Jazz em Jericoacoara, com apresentação de Armenina do Coco de Fulô, às 19h30min. Às 20h30min, chega ao palco o saxofonista Jota P e Grupo, com Danilo Silva e François de Lima na banda. Por fim, às 22 horas, Lia de Itamaracá e Banda Ciranda do Mundo fazem o último show da noite.

Quando: domingo, 8, a partir das 19h30min

Onde: Praça Principal, Jericoacoara

Gratuito

Chaves Num Sonho de Criança

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) recebe neste domingo, 8, mais uma realização do projeto "Pequenas Grandes Histórias". Desta vez, o Kiko Brasil Produções apresenta o espetáculo infantil "A Turma do Chaves Num Sonho de Criança", inspirado no seriado mexicano que faz sucesso mundialmente.

Quando: domingo, 8, às 10 horas

Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito