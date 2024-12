Foto: Cinecolor /Divulgação Estrelado por Eriberto Leão e Letícia Spiller, segue em cartaz em Fortaleza o filme "Inexplicável"

Estrelado por Eriberto Leão e Letícia Spiller, segue em cartaz em Fortaleza o filme "Inexplicável". A obra é baseada em uma história real. Quando um menino de 8 anos apaixonado por futebol é diagnosticado com uma doença gravíssima, sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença. O longa é dirigido por Fabrício Bittar e baseia-se no livro "O Menino que Queria Jogar Futebol: Uma História de Fé e Superação".

Quando e onde: Ingresso.com

Bob Marley

Entrou no catálogo da Netflix o filme "One Love", cinebiografia de Bob Marley. A obra retrata a trajetória do icônico cantor jamaicano no cinema. O longa aborda o início da carreira de Marley e sua luta pela paz em meio aos conflitos políticos na Jamaica. Ao sobreviver a uma tentativa de assassinato com sua esposa, ele se muda para Londres, onde grava seu álbum "Exodus".

Onde assistir: Netflix

Barra Nova

Está disponível no YouTube a animação "Barra Nova", desenvolvida por equipe de cearenses. Barra Nova é uma praia no Nordeste do Brasil onde rio e mar se encontram e transformam a paisagem diariamente. A obra mostra um mergulho no ciclo da vida pelo ponto de vista de uma garotinha que vive uma experiência de crescimento no encontro da natureza com suas emoções.

Onde: Barra Nova Estúdio no YouTube

No Radar

No final de dezembro, a Caixa Cultural Fortaleza recebe o grupo vocal carioca Ordinarius para o show "Pizindim". A apresentação homenageia Pixinguinha, um dos grandes nomes do choro brasileiro. O repertório reúne clássicos como "Carinhoso", "Um a Zero", "Rosa" e "Lamentos" em versões que utilizam as vozes como instrumentos principais e a percussão como combinação. A primeira sessão é gratuita para clientes Caixa.

Quando: quinta-feira, 26, a sábado, 28, às 19 horas; no domingo, 29, às 18 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia - incluídos clientes Caixa); vendas na bilheteria da Caixa a partir de 13 de dezembro

Prêmio Literário

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Prêmio Todavia de Não Ficção. A editora aceita projetos de biografias de personalidades brasileiras excluídas da chamada história oficial do País. Os participantes devem enviar uma sinopse e uma amostra de originais de não ficção/biografia com no mínimo 160 mil caracteres. O vencedor ganha contrato de publicação que inclui adiantamento de R$ 15 mil.

Quando: até 30 de abril de 2025

Onde: todavialivros.com.br