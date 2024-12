'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Globo de Ouro 2025

Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação "Ainda Estou Aqui" é indicado a "Melhor Filme de Língua Estrangeira" no Globo de Ouro

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, recebeu duas indicações no Globo de Ouro 2025, na categoria de “Melhor Filme em Língua Estrangeira” e “Melhor Atriz em Filme de Drama” para Fernanda Torres. As indicações foram anunciadas na manhã desta segunda-feira, 9.

Na categoria de “Melhor Filme em Língua Estrangeira”, o longa concorre com outras cinco produções: “Emeilia Pérez”, “All We Imagine as Light”, “The Girl With The Needle”, “The Seed of The Sacred Fig” e “Vermiglio”.

O longa de Walter Salles já havia se destacado anteriormente em festivais de cinema internacionais, como o de Veneza, onde ganhou o prêmio de “Melhor Roteiro”. No Festival Internacional de Cinema de Vancouver, em outubro, o filme venceu o prêmio da audiência, recebendo o título de “Favorito dos Fãs”.

VEJA TAMBÉM| Sean Penn elogia filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ e faz críticas ao Oscar

Em sua campanha internacional, o filme vinha sendo comentado por críticos, que elogiaram principalmente a atuação de Fernanda Torres como Eunice Paiva. A imprensa estrangeira também apontava ela como um possível nome indicado ao Oscar 2025 na categoria de “Melhor Atriz”.

'Ainda Estou Aqui': sucesso nos cinemas

Sucesso nos cinemas do Brasil desde que estreou, quebrando recordes de audiência, “Ainda Estou Aqui” é baseado na história real da família de Rubens e Eunice Paiva, contada no livro homônimo escrito pelo filho do casal Marcelo Rubens Paiva.

A trama acompanha a história do casal com seus filhos durante a década de 1970, que muda completamente quando Rubens Paiva (Selton Mello) é levado por militares à paisana e desaparece. A partir disso, o filme mostra Eunice, vivida por Fernanda Torres, na busca pelo marido e por continuar a cuidar dos filhos.

O filme segue em cartaz nos cinemas do País. Em Fortaleza, pode ser assistido nos cinemas dos shoppings Via Sul, Benfica, Jóquei, Riomar e Riomar Kennedy, North Shopping, Iguatemi Bosque e Parangaba