Filosofia de Albert Campus inspirou HQ vencedora do Prêmio Jabuti 2024

Foto: Luckas Iohanathan/Divulgação Nordestino Luckas Iohanathan, é autor de "Como Pedra", HQ vencedora do prêmio Jabuti 2024

Conhecido pelos trabalhos impactantes e emocionantes, o quadrinista Luckas Iohanathan nos leva a refletir sobre a resiliência humana diante da adversidade. Vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Melhor História em Quadrinhos com "Como Pedra", Luckas compartilha com o Vida&Arte a criação da referida obra, inspirada no absurdo filosófico do filósofo Albert Camus e na realidade árida do sertão nordestino. Na entrevista a seguir, vamos mergulhar no universo da produção e explorar os significados por trás da história.

O POVO - Qual foi o processo de criação de "Como Pedra" e como você você desenvolveu a ideia inicial? Como foi a costura do fio que une as tantas referências da história?

Luckas Iohanathan - Em 2020, eu tinha em mente uma cena onde uma mulher entrava em uma espécie de lago em busca da filha. Ao entrar, ela vislumbrava o espirito da filha dançando. Em seguida, a mulher saía da água carregando uma pedra pesada. Embora essa cena não esteja presente na obra, serviu como base. Passei os dois anos seguintes moldando o restante da história. Em 2022, quando saiu a inscrição para o Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos, eu de fato comecei a desenhar o quadrinho. O processo foi bem visual, desenhava as páginas em um caderno, como um storyboard, e só depois pensava o texto.

OP - Albert Camus abre a obra. Qual a inspiração da filosofia na narrativa?

Luckas - Eu gosto de como a filosofia de Albert Camus me fez ver o sofrimento da vida por outro ângulo, não olhar para todo o absurdo com um olhar de derrota, mas sim, aceitar tudo isso e ser capaz de seguir em frente. Essa visão foi crucial para determinar o desfecho de "Como Pedra".

OP - A escolha das cores (preto, branco e laranja) tem um significado específico? Por quê?

Luckas - Eu gosto de pensar a cor como um personagem dentro da história, uma emoção ou sensação que só funciona naquele contexto, se fosse qualquer outra cor, não teria o mesmo sentido.

OP - A pedra tem diversos significados ao longo da história. A mais intrigante é quando o pastor Ontário conta a história do homem que carregava a pedra em suas costas e Cristo e sua esposa têm visões muito diferentes sobre aquilo. Qual é o significado da pedra como metáfora?

Luckas - Eu ouvi essa história do pastor na minha epóca de adolescência, quando eu frequentava a igreja. Na epóca, eu não conhecia "O Mito de Sísifo" e o ensaio de Camus. Após ler, achei curioso como as histórias estavam de alguma forma falando da mesma coisa, mas o pastor falava sobre Deus, e Camus sobre negar os deuses. Acho que ao longo da história, a pedra possui vários significados. Gosto do dualismo da pedra. Dependendo do contexto, a sua força também é sua fraqueza: a pedra é resistente, mas não sai do lugar. Na obra, a pedra possui um sentido diferente, dependendo da situação pode ser um peso, resiliência, uma arma, etc.

OP - Qual é a importância de abordar temas como fome, estiagem e deficiência na história?

Luckas - Muitos brasileiros têm uma certa resistência quando se deparam com histórias que tratam dos problemas do Nordeste e sempre argumentam que os autores só tratam dos lados negativos e nunca de uma valorização. Para mim, mesmo que sejam temas que nunca "saem de moda", diz muito sobre nós mesmos, brasileiros, que preferimos negar, ou deixar a solução pra depois. Então, enquanto esses problemas continuarem a existir, haverá alguém como eu, que falará desses problemas em forma de arte.

OP - Quais são suas principais influências artísticas e literárias?

Luckas - Tem alguns quadrinistas que eu gosto de tudo que fazem: Marcello Quintanilha, Daniel Clowes, Adrian Tomine, Nick Drnaso, só pra citar alguns. Na literatura gosto de ler Albert Camus, claro, Bukowski, Jostein Gaarden, Ann Patchett entre outros.

OP - Qual a importância de receber o Prêmio Jabuti? Como você acredita que ele vai influenciar a sua carreira?

Luckas - Receber o Jabuti é uma honra imensa, estar na mesma lista de outros nomes dos quadrinhos nacionais que tanto admiro chega a ser surreal. Acredito que vai despertar mais a atenção de leitores que não conheciam meu trabalho e isso é bem legal. O melhor de tudo, é claro, se nada der certo, pelo menos vou poder dizer que um dia venci o Jabuti.

OP - Qual é o próximo projeto que você está desenvolvendo após o sucesso de "Como Pedra"?

Luckas - Estou trabalhando em um novo quadrinho chamado "Ouroboros". Está programado para sair em 2025, também pela Comix Zone e estou bem ansioso pra ver o resultado, será meu primeiro trabalho pós Jabuti. Claro que isso não influencia no processo de criação, já que estou há mais de um ano trabalhando nele, mas sem dúvidas gera uma certa expectativa.

"Como Pedra"

Onde encontrar: Amazon

Amazon Quanto: R$ 89 (Kindle) e R$ 119,90 (Capa dura)