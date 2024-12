Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 10 de dezembro

O SANTO Nossa Senhora De Loreto

É uma celebração que recorda o transporte da Casa de Nazaré, onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do Anjo Gabriel e viveu com Jesus e José. Com três paredes e revestida de mármore renascentista, a casa foi transportada em uma rua pública em Loreto. Especialistas confirmam que os incisos em grafites nestas pedras são de origem judaico-cristã e a argamassa é desconhecida na construção de edifícios na região italiana das Marcas. Cinco cruzes em tecido, pertencente provavelmente aos cruzados, e alguns restos de ovo de avestruz, símbolo da encarnação, foram encontrados entre os tijolos da Casa. Segundo a tradição, em 1291, após a expulsão dos cruzados da Palestina, as paredes da Casa de Nazaré foram transportadas à cidade de Ilíria, na atual Croácia. Em seguida, foram para Loreto.