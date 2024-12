Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 10 de dezembro (10/12)

Foto: Leandro Furia/Divulgação Filomena, do bordão "ó, coitado", comemora 30 anos de carreira com espetáculo de humor

Segue até o domingo, 15, a 6ª edição da Virada Cultural no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), com atividades todos os dias. Nesta terça-feira, 10, acontecem as peças "Filomena - 30 Anos de Peleja", da atriz Gorete Milagres, e "Uma Chuáá em movimento", de Vânia Rodrigues; além de apresentação do sarau Som das Letras.

Quando: até 15 de dezembro

até 15 de dezembro Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde D´Eu, 560 - Centro)

CCBNB Fortaleza (rua Conde D´Eu, 560 - Centro) Gratuito

Programação completa no Instagram





Paisagens da Alma

O palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta terça-feira, 10, a IV edição da Cantata da Esperança, com presença de orquestra e coral no palco. Com entrada gratuita, o evento deste ano é intitulado "Paisagens da Alma" e explora temas universais como vida, amor, saudade, felicidade e esperança, celebrando a cultura como poderosa ferramenta de transformação. As entradas devem ser reservadas.

Quando: terça-feira, 10, às 19 horas

terça-feira, 10, às 19 horas Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Palco Principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, mediante reserva pelo WhatsApp (85) 98888-2244





DF Sem Freio

Está disponível em todas as plataformas de música o EP 2 do projeto "DF Sem Freio", lançamento do artista cearense Diego Facó. O projeto possui duas faixas inéditas de forró, que se misturam às novas tendências musicais e colaborações com outros artistas. São elas: "Ploc Ploc", com Núzio Medeiros, e "Eu Já Esqueci", ao lado da rainha do tecnomelody de Viviane Batidão.

Onde escutar: plataformas digitais (Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music e outros)





Direitos Humanos

Compondo a programação da Semana de Direitos Humanos, o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) recebe o seminário "A Cultura e a Cidadania que Queremos" nesta terça-feira, 10. O momento terá mediação do poeta e pesquisador Rômulo Silva e acontece no Teatro Marcus Miranda.

Quando: terça-feira, 10, a partir das 8 horas

terça-feira, 10, a partir das 8 horas Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito





O Clube Das Mulheres De Negócios

Segue em cartaz "O Clube das Mulheres de Negócios", filme brasileiro da diretora Anna Muylaert. O longa-metragem retrata uma realidade distópica em que os estereótipos de gêneros são invertidos e as mulheres ocupam posições de poder, enquanto os homens cumprem os papéis socialmente submissos. O filme aborda, além do machismo, questões enraizadas na sociedade, como o racismo, classismo e a corrupção.