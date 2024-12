Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 11 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 A autoconfiança tende a se elevar agora, o que lhe impulsiona a trilhar caminhos de expansão para sua vida. Contudo, é fundamental ter senso de limite e evitar agir sem uma avaliação de riscos, inclusive do ponto de vista financeiro.

Touro 21/04 a 20/05 Procure evitar acumular responsabilidades para não comprometer o bem-estar pessoal, conforme sinaliza a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte. Sua percepção dos desafios tende a se elevar, o que lhe ajuda a estabelecer premissas que lhe ajudem no processo de superação.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sol e Lua tendem a aflorar seu lado amigável e solidário, deixando as pessoas confortáveis em sua companhia. Nesta fase, busque se preservar do ponto de vista íntimo, evitando expor aspectos da sua vida que geram controvérsias.

Câncer 21/06 a 22/07 É preciso ser solidária com as pessoas do entorno, mas busque definir critérios no compartilhamento das tarefas, pois a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte aponta desafios. Sua disposição para o trabalho pode se elevar frente ao encontro Sol-Lua, o que se reflete na qualidade do seu desempenho.

Leão 23/07 a 22/08 Busque não permitir que o estresse ligado aos desafios profissionais prejudique seus relacionamentos. Sua postura tende a ficar sociável frente ao encontro Sol-Lua, o que contribui com uma interação harmoniosa com as pessoas e o mundo à sua volta.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente estruturar o cotidiano e se cercar de estabilidade. Sua postura pode se revestir de tranquilidade frente ao encontro Sol-Lua, o que se mostra fundamental para lidar com situações complicadas que emergem com as tensões da Lua com Plutão, Vênus e Marte, e que prejudiquem seu bem-estar.

Libra 23/09 a 22/10 Convém atuar com inteligência emotiva diante de eventuais conflitos. A harmonia Sol-Lua lhe desperta empatia e lhe deixa emocionalmente aberta ao diálogo, mas é fundamental zelar por privacidade e evitar se expor socialmente de forma excessiva.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sua postura tende a ganhar desenvoltura na rotina frente ao encontro Sol-Lua, criando uma atmosfera agradável para si e às pessoas próximas. Contudo, é preciso não se desgastar na tentativa de agradar a todos e tampouco busque mediar conflitos alheios à sua vontade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente ser mais sutil e evitar conflitos diretos em situações desafiadoras. Seu lado sociável pode aflorar com a harmonia Sol-Lua, deixando as pessoas confortadas, enquanto mostra suas habilidades para conciliar talentos diversos e criar um ambiente agradável.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É fundamental se preservar do ponto de vista social, evitando gastos em excesso. O momento tende a favorecer o recolhimento e as experiências em família, que podem lhe proporcionar conforto emotivo, visto a harmonia entre o Sol e a Lua.

Aquário 21/01 a 18/02 A vida em família tende a lhe reservar desafios, o que pede inteligência emotiva, conforme alerta a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte. O círculo de amizades pode se mostrar fonte de prazer e conforto emocional, aflorando o melhor que você traz dentro de si.