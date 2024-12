Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 11 de dezembro (11/12)

Foto: Jorge Bodanzky/Divulgação "Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985"

Segue até o domingo, 15, a 6ª edição da Virada Cultural no Centro Cultural Banco do Nordeste, com programação musical e atividades ao longo de todos os dias. Nesta quarta-feira, 10, acontece o show da cantora cearense Vannick Belchior e o espetáculo "Nossas Raízes", com a Cia de Dança Estrekas da Rua. Além deles, se apresentam Aziz Jr. Choco Nô e Convidados no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis.

Quando: até 15 de dezembro



Onde: CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro)



Gratuito



Fotografia Documental e ESG

Integrando a programação da exposição World Press Photo 2024, a Caixa Cultural Fortaleza promove a oficina "Fotografia Documental e ESG: Narrativas Visuais para Sustentabilidade", ministrada por Joana Klaus. A formação explora como a fotografia pode evidenciar questões de sustentabilidade e ESG (Ambiental, Social e Governança). As inscrições estão abertas no site da Caixa Cultural Fortaleza.

Quando: quinta-feira, 12, das 17h às 18h30min

Onde: Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito

Sonho Encantado de Cordel

Estão à venda os ingressos para o musical "Sonho Encantado de Cordel", que reúne músicas originais de Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro. A peça homenageia o centenário de Hans Christian Andersen, autor de contos de fadas e se inspira na literatura de cordel do Nordeste do Brasil.

Quando: 25 e 26 de janeiro de 2025

Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 19,75, vendas em Uhuu.com (assinantes do OP têm desconto de 40% a bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)





O lago dos cisnes

O Studio de Dança Mainara Albuquerque apresenta o espetáculo "O lago dos cisnes", adaptação do ballet clássico. A narrativa acompanha a princesa Odette, que costumava dançar na floresta com fadas e bichinhos. Certo dia, o mago Rothbart transformou Odette e as suas donzelas em cisnes, e, só à noite, ele lhes permitia recuperar a aparência humana.

Quando: quarta e quinta, 11 e 12, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$70 (meia-entrada) e R$140 (inteira), vendas pelo Sympla.com





O Conde de Monte Cristo

Segue em cartaz nos cinemas o filme francês inspirado na obra "O Conde de Monte Cristo", escrito por Alexandre Dumas, que se inspirou na vida de Pierre Picaud. A produção conta a história épica de traição, riqueza misteriosa e vingança meticulosa pelo homem que foi preso injustamente no dia de seu casamento e ficou na cadeia por 14 anos. Após fugir do presídio, ele muda de nome e decide se vingar das pessoas que destruíram sua vida.

Onde e quando: Ingresso.com