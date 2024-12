Foto: Anitta Boavida/Divulgação A praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe neste domingo, 15, show do guitarrista americano Arto Lindsay

A praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe show do guitarrista americano Arto Lindsay. Nesta apresentação, ele revisita canções da discografia e dialoga com integrantes e membros de tradicionais casas de matriz afro-brasileira e de umbanda do estado do Ceará.

Quando: domingo, 15, às 17h30min

domingo, 15, às 17h30min Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito