Festival na Granja Portugal reúne jovens e crianças em torno de arte e esporte

Foto: Pietro Henricky/Divulgação No bairro Granja Portugal, o Instituto Katiana Pena promove a 7ª edição do Festival CorpoPotência e celebra o desenvolvimento das crianças e jovens da organização

Na rua Mirtes Cordeiro, n.º 3147, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, um espaço de lazer e conhecimento segue, há quase 10 anos, contribuindo para o desenvolvimento de crianças e jovens nas áreas que agregam o corpo e a mente.

Fundado inicialmente como um estúdio de dança, hoje, o Instituto Katiana Pena (IKP) possui em seu leque de ações formativas cursos de balé, hip-hop, instrumentos musicais e de esportes – como capoeira, karatê, jiu-jitsu, muay-thai e futebol –, além de cursos de fortalecem de aprendizado em Português e Matemática.

Atendendo a região do Grande Bom Jardim, que abrange os bairros Bom Jardim, Canindezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira; a Organização da Sociedade Civil atualmente contabiliza 1150 educandos, entre crianças, adolescentes e jovens, com idade a partir dos 5 anos.

“A cada ano, eu consigo enxergar que fiz a escolha certa em minha vida; ter fundado o IKP. Além de conseguir enxergar a evolução técnica, também consigo perceber a mudança pessoal e interpessoal de cada um deles, desde a disciplina até a forma de como se relacionam entre si. Fico muito orgulhosa pelo grande impacto que geramos na vida dessas famílias”, detalha Katiana Pena, fundadora e diretora da instituição.

Bailarina e professora de dança, a organização deu os primeiros passos em meados de 2015, quando Katiana ofertou aulas de dança para a comunidade que eram realizadas na sua própria residência. Perto de completar uma década de atuação, Katiana afirma que a ONG busca ampliar as ações formativas, expandindo os polos de “lazer e esportes” e “arte e educação” para as áreas de gastronomia e empreendedorismo.

“Temos um grande desejo de trazer um leque amplo de cursos profissionalizantes para cada vez mais fortalecer a trajetória dos nossos educandos. Além disso, também pretendemos trabalhar com os pais através dos cursos de gastronomia, empreendedorismo, costura, etc”, lista.

Com o encerramento de 2024, o IKP realiza nesta quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13, a sétima edição do Festival CorpoPotência, no qual os alunos apresentam os resultados dos conhecimentos adquiridos durante o ano em seus respectivos cursos. Na primeira data do Festival, o evento de abertura está marcado para iniciar às 8 horas, com a realização do Campeonato de Futebol. O momento acontece na Praça do Santa Cecília, também no bairro Granja Portugal. Já às 16 horas, o ginásio do IKP recebe a apresentação das turmas de capoeira, karatê, jiu-jitsu, muay-thai, percussão e teatro.

“O festival está repleto de coreografias potentes e emocionantes, desde a linguagem contemporânea ao hip-hop, além das apresentações das turmas de percussão e esportivas”, conta Katiana, que adianta uma grande novidade do CorpoPotência deste ano: o espetáculo de teatro com direção da atriz alemã Lola Katzenberger, parceira do IKP.

“Tenho certeza que todos os pais vão ficar emocionados ao ver seus filhos e filhas em cena. O festival já começou há seis meses, desde a criação das coreografias, conceito e outros detalhes. Os dias 12 e 13 vão ser o resultado de muito esforço e dedicação de cada bailarino durante todo esse tempo”, afirma a diretora.

Para Katiana, o Festival CorpoPotência vai além de um evento no qual os alunos mostram seus crescimentos e conhecimentos, mas também uma forma de unir a comunidade e movimentar a região por meio da arte e lazer. “Com o tempo, a comunidade foi se envolvendo no evento e fortalecendo cada vez mais esta iniciativa. A partir da 3ª edição, já tínhamos venda de comida e produtos das próprias famílias, nisso o festival acabou se tornando um grande marco no calendário do bairro. Para além das atrações artísticas, tornou-se um evento de empreendedorismo que também movimenta a renda local”, conclui.

Adiantando já planejarem uma mega edição para o festival do próximo ano, com ampla estrutura e novos apoios, a professora confessa o desejo de “impactar ainda mais nosso território e nossa cidade” com as ações do IKP.

“Nos próximos meses, iremos nos dedicar ao nosso planejamento para os próximos anos. A ideia é reavaliar todas as conquistas e desafios que ocorreram durante 2024, e fortalecer cada vez mais nossa gestão, para que consigamos a manutenção de nossas atividades. No futuro, gostaríamos de reformar nossas sedes, visando a ampliação do número de vagas e das modalidades disponíveis. Entendemos que assim seria possível impactar ainda mais nosso território e nossa cidade”, conclui Katiana Pena.

Programação

Quinta-feira, 12

8 horas: Campeonato de futebol

Onde: Praça do Santa Cecília (Rua Cel. Virgílio Nogueira, 778 - Granja Lisboa)

16 horas: capoeira, karatê, jiu-jitsu, muay-thai, percussão e teatro

Onde: Poliesportivo Instituto Katiana Pena (Rua Mirtes Cordeiro, 3147 - Granja Lisboa)

Gratuito

Sexta-feira, 13

18 horas: Mostra de Dança

Onde: Teatro Marcus Miranda, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Fechado para pais e responsáveis





Instituto Katiana Pena

Onde: rua Mirtes Cordeiro, 3147 - Granja Lisboa

Mais informações: InstitutoKatianaPena.com

Instagram: @institutokp