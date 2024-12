Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 12 de dezembro

Tente otimizar recursos e exercitar suas habilidades criativas na gestão prática do dia a dia. A gestão das finanças tende a ficar fragilizada na tensão entre Lua, Marte e Vênus, de forma que convém prezar por economia, evitando gastos impulsivos e supérfluos.

É fundamental manter a mente aberta, pois Lua e Urano se encontram. O momento pode se revelar desafiador para conciliar seus interesses com os que permeiam suas relações, o que pede equilíbrio emotivo e uma diplomática capacidade de negociação.

Busque valorizar contatos pontuais e mentalmente estimulantes. É fundamental reduzir a exposição social e prezar por atividades que não afetem no bolso, visto que a tensão entre Lua, Marte e Vênus pode lhe predispor a imprudências quando o tema é prazer.

Leão 23/07 a 22/08

Busque se flexibilizar e mudar essa dinâmica, inserindo prazeres na sua jornada. Lua, Marte e Vênus tensionados tendem a sugerir um excesso de atenção com as demandas, cerceando o bem-estar pessoal e endurecendo sua postura no trato humano.