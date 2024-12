Programe-se:confira agenda cultural desta quinta-feira, 12 de dezembro (12/12)

Foto: Anitta Boavida/Divulgação A praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe neste domingo, 15, show do guitarrista americano Arto Lindsay

Arto Lindsay

A praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) recebe show do guitarrista americano Arto Lindsay. Nesta apresentação, ele revisita canções da discografia e dialoga com integrantes e membros de tradicionais casas de matriz afro-brasileira e de umbanda do estado do Ceará.

Quando: domingo, 15, às 17h30min



domingo, 15, às 17h30min Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)



Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Canções Românticas

Misturando forró, pop e samba, o show "Eu Sou Seu Amor" acontece no palco do Cineteatro São Luiz neste sábado, 14. Com apresentações dos artistas Belinho, Dipas, Mateus e Marcelo, o espetáculo traz versões de canções românticas à brasileira.

Quando: sábado, 14, às 18 horas

sábado, 14, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) via Sympla ou na bilheteria do Cineteatro





José Augusto

O cantor e compositor José Augusto faz show no Iguatemi Hall neste sábado, 14. A nova turnê tem arranjos de Caíque Rocha e direção musical do protagonista da noite. Ele interpreta sucessos que marcaram sua trajetória, como "Chuvas de Verão" e "Evidências".

Quando: sábado, 14; abertura dos portões às 19 horas e show às 21 horas

sábado, 14; abertura dos portões às 19 horas e show às 21 horas Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 120; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall





Dança negra

O Cinema do Dragão exibe o documentário "Um Filme de Dança". A ação ocorre em parceria com a Escola Porto Iracema das Artes. A obra faz um retrato da situação de dançarinos negros no cenário nacional.

Quando: quinta-feira, 12, às 19 horas

quinta-feira, 12, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; ingressos retirados na bilheteria uma hora antes da sessão





Contrapontos Visuais

A exposição "Contrapontos Visuais" entra nos últimos dias de visitação. A mostra é realizada no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e reúne obras dos artistas visuais que formam o coletivo Kraft (Aline Basso, Ana Débora Pessoa, Cardoso Júnior (foto), Jeová Siebra, Lia Sanders, Marcos Oriá, Patricia Limaverde e Paola Torres). Cada um desses artistas constrói uma narrativa visual singular. A curadoria é realizada por Cardoso Junior e Ana Débora Pessoa.

Quando: visitação até terça-feira, 17, das 9h às 17 horas; fechado na segunda-feira, 16

visitação até terça-feira, 17, das 9h às 17 horas; fechado na segunda-feira, 16 Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Natal de Luz

Neste fim de semana ocorrem apresentações especiais do Ceará Natal de Luz. No sábado, 14, a partir das 17 horas, o evento leva à Praça Portugal o espetáculo "A Nova Rena do Noel", do Grupo Blitz. Na mesma data, o público também pode acompanhar apresentações de coral, da dupla Felipe Adjafre e Esther Fontenelle. No domingo, 15,há apresentação da Banda da Polícia Militar.

Quando: sábado, 14, e domingo, 15, a partir das 17 horas

sábado, 14, e domingo, 15, a partir das 17 horas Onde: Praça Portugal (av. Desembargador Moreira, 745 - Aldeota)

Praça Portugal (av. Desembargador Moreira, 745 - Aldeota) Gratuito





TBT da Croco

É realizada na Praia do Futuro nesta quinta-feira, 12, o evento "TBT da Croco", promovido por estudantes do curso de Comunicação Social do Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) em parceria com a barraca Crocobeach. A ação visa convidar o público para relembrar a famosa "quinta do caranguejo". Os humoristas escalados são Anderson Justus e Ery Soares.

Quando: quinta-feira, 12, a partir das 18 horas

quinta-feira, 12, a partir das 18 horas Onde: Crocobeach (Av. Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro)

Crocobeach (Av. Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro) Quanto: R$ 30