Virada Cultural do CCBNB encerra com shows de MPB e rock; veja programação

Foto: Priscila Zambone/divulgação Daniel Medina faz show no CCBNB na sexta-feira, 13

Dando continuidade à programação gratuita com mais de 100 atividades e 500 artistas, a Virada Cultural do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) segue até o próximo domingo, 15.

As ações, que reúnem vários estilos e linguagens artísticas, acontecem nos espaços do equipamento, localizado no centro de Fortaleza, e se distribuem por outros pontos da capital cearense.

O evento teve início no dia 5 de dezembro e, entre diversos destaques, já trouxe apresentações como a da banda pernambucana Ave Sangria, que segundo Gildomar Marinho, gerente executivo do CCBNB Fortaleza, bateu o recorde de público do centro cultural.

De acordo com Gildomar, a expectativa é que o número de participantes cresça ainda mais até o encerramento. "Porque nós temos shows para todos os públicos. O público que gosta de música instrumental, MPB, samba, hip-hop, rock e reggae", completa.

Marcos Catarina apresenta show com músicas de Vander Lee

Nesta sexta-feira, 13, a população poderá conferir uma série de atividades, desde uma roda de choro até apresentações de corais. À meia-noite, Marcos Catarina sobe ao palco do CCBNB cantando composições de seu irmão, o compositor mineiro Vander Lee (1966 - 2016).

Pela primeira vez com uma apresentação em Fortaleza, o cantor afirma estar honrado em participar do evento. "Sobretudo, por trazer o legado de Vander Lee, que é um dos grandes compositores da música brasileira", explica.

"Acho que o mais importante é as pessoas virem prestigiar. Além dos artistas, o que faz a festa da Virada é a participação do público", ressalta Marcos Catarina.

No sábado, 14, a programação começa às 11 horas, com o Maracatu Solar no palco da rua General Bezerril e o Chorinho da Virada, com Samuel Rocha e convidados, no Passeio Público.

Virada Cultural: programação vai da MPB ao rock

À noite, a partir das 19 horas, acontece o show "O Melhor da Vida", com Mona Gadelha, seguido da apresentação da banda Conduta Positiva, de pop/rock nacional. Trazendo seu funk metal/new metal, a banda O Ciclo sobe ao palco às 20h50min com um repertório totalmente autoral.

"Nós somos uma banda bem enérgica e gostamos muito de nos comunicar com o público em geral, tentando alcançá-los tanto pelo coração, como pela mente", conta Toni Boca, vocalista do grupo.

O cantor explica que participar da Virada Cultural é uma realização importante, que permite aos artistas a chance de ampliar seu alcance e repercussão.

Último dia do evento, o domingo, 15, segue com uma programação diversificada, trazendo desde o Reisado Nossa Senhora de Nazaré Discípulos de Mestre Cicinho (CE) até blocos de carnaval.

Daniel Medina participa do domingo, 15

A partir do meio-dia, o cantor e compositor Daniel Medina sobe ao palco Garagem ao lado do guitarrista Bruno Rafael, com músicas autorais e inéditas. O artista acredita que o CCBNB Fortaleza virou referência de música na Cidade e a Virada Cultural "parece o ponto alto desse espaço importante para a cultura".

Daniel Medina ainda destaca a vontade de apreciar o evento também como público, acompanhando apresentações, como a de Josias Sobrinho "e sua turma bonita do Maranhão."

O encerramento da Virada Cultural deste ano fica por conta de Rodger Rogério e seus convidados, ainda celebrando os 80 anos do cantor e compositor.

Um dos principais nomes da geração conhecida como "Pessoal do Ceará", grupo de jovens músicos do Estado que alcançou projeção nacional no início dos anos 1970, o artista se apresenta às 19 horas, no palco CCBNB.

Gildomar Marinho afirma que essa é uma forma de fechar com "chave de ouro" a edição da Virada Cultural de 2024, e completa que a vontade é tornar o evento de 2025 "muito mais promissor para a música popular brasileira e cearense".

Destaques da programação

sexta-feira, 13

20 horas - Show da Caravana Cultural Maranhão

22 horas - Show "Pedro Frota Canta Ednardo"

23 horas - Show "Lucas Arruda Canta Milton Nascimento"

00 horas - Show Marcos Catarina canta Vander Lee

sábado, 14

19 horas - Show "O Melhor da Virada" com Mona Gadelha

20h50min - Show da banda Conduta Positiva

21h40min - Show da banda O Ciclo

21h40min - Show da banda Rua Mundo

domingo, 15

13h30min - Pré-Carnaval da Virada

14h30min - Bloco Hospício Cultural

16 horas - Sound System Come inna di Dance com Luiza Nobel e EducaReggae

19 horas - Show de Rodger Rogério e convidados

Virada Cultural 2024 no CCBNB