Espetáculo traduz a identidade e resiliência nordestina através da dança

Foto: Avdaproduções/Divulgação Espetáculo Identidade Raiz chega ao Teatro RioMar neste final de semana

“Da terra se fez o homem e do homem se fez essa história” é a partir desta oração que as cortinas se abrem para o encontro da arte com a representação da resiliência nordestina. Dessa maneira o Espaço de Arte Rossana Pucci apresenta por meio da dança o espetáculo “Identidade Raiz” neste final de semana no teatro RioMar

A apresentação reúne culturas, memórias e tramas nordestinas desenvolvidas a partir das raízes coreográficas da escola de dança. Sob autoria do coreografo e bailarino Cid Neto, o espetáculo é uma remontagem de “Antônia”, apresentação realizada pelo grupo em 2017 e que levou o espaço de arte para novos caminhos.

“Antonia foi um festival totalmente pensado para mostrar a força do nordestino e as nossas raízes. Acredito que a minha identidade coreográfica se desenvolveu muito a partir daí. Foi neste ano que fui indicado como um dos melhores 15 coreógrafos do Brasil”, relembra Cid.

Foi a partir do significado da obra de 2017 e do sentimento de nostalgia que surgiu a proposta de releitura do antigo projeto. “Agora com mais maturidade, mais bailarinos e uma visibilidade maior, a academia tá gigante, por isso achamos legal pegarmos um tema tão significativo para uma releitura e mostrar de fato assuntos que precisam ser destacados”, aponta o coreógrafo.

Devido à grande demanda, o tradicional festival de fim de ano é dividido pela faixa etária dos alunos. Assim, o estúdio apresenta o espetáculo infantil intitulado“Wonka”, tema baseado na obra “Fantástica Fábrica de Chocolate” do escritor britânico Roald Dahl.

As sessões da apresentação, que reúne cerca de 300 bailarinos, acontecem a partir de quinta-feira, 12, e seguem até domingo, 15, às 17 horas, no Teatro RioMar.

Já o espetáculo adulto, “Identidade Raiz”, reúne um repertório diverso com composições de Fagner; Elis Regina; Gilberto Gil; Gonzaguinha; Luiz Gonzaga; entre outros. Os processos de ensaios vêm acontecendo desde agosto devido à alta demanda de coreografias, assim como o trabalho de interpretação das necessidades da obra.

Para Rossana Pucci, fundadora do Espaço, que já reúne 33 anos de trabalho artístico, os dois trabalhos que serão apresentados neste ano desbravam assuntos profundos, apesar da abordagem diferente.

"Os dois espetáculos deste ano trazem temas profundos, como a luta pela sobrevivência e a busca por um mundo melhor. Enquanto A Fábrica de Chocolate tem um tom mais fictício, Identidade Raiz explora questões ligadas às nossas origens e identidade. Ambos refletem sonhos e a superação das adversidades, celebrando a empatia e o autoconhecimento", destaca Pucci.

Ex-aluna do bailarino Hugo Bianch, Rossana passou por diversas escolas e consolidou uma formação no ballet clássico. Depois de um tempo aprofundando sua técnica coreográfica em São Paulo, ela retorna à Fortaleza com a vontade de compartilhar seu conhecimento, assim surge o espaço que leva seu nome.

“O espaço que criei surgiu de um desejo muito grande de transformar a dança em educação. Sempre enxerguei a dança como uma ferramenta para ensinar disciplina, respeito e a importância dos limites", enfatiza.

Cid conta que foi acompanhando a trajetória de sua mãe que teve a inspiração para embarcar no mundo da dança também. “A academia foi fundada quando eu nasci, então desde da década de 90 eu sempre estive lá, ficava encantado, assistindo à mamãe dar aula, gostava daquele ambiente de todo mundo dançando”, relembra.

Ele também comenta que a partir desse contato, começou a dançar aos 14 anos. ”Daí pra frente foi muito estudo e entrega. Então, foi amor à primeira vista. Realmente foi assim onde eu me achei, sou formado em arquitetura, fiz direito, mas foi a dança que eu achei de verdade”, ressalta.

Entre tantas conquistas na trajetória do estúdio, uma delas marcou uma nova etapa para a escola de dança, a equipe e o coreografo que foi a participação no Festival de Dança de Joinville em 2024, que segundo o Guinness World Records é o maior festival de dança do mundo.

A apresentação na cidade de Santa Catarina rendeu o prêmio de 2° lugar na categoria de Conjunto Jazz Sênior. A coreografia vencedora foi “Imaculado, entre o corpo e a fé” que encerra o espetáculo “Identidade Raiz”.

“ A gente fala muito sobre religião, fé, sobre o que cada um acredita e lá em 2017 quando eu criei Imaculado veio com muita força. Para a seleção, foram mais de mil e quinhentos grupos mandando links para Joinville e só cinco passaram e ficamos em segundo lugar, com diferença de dois centésimos”, destaca a conquista.

Ele explica o motivo da escolha da coreografia para concluir a obra. “A plateia foi a loucura e coube muito no enredo do festival porque encerramos o festival falando dessa fé e da esperança das pessoas do nordeste que querem conquistar,crescer e buscar o melhor. Imaculado, fala muito sobre isso”, aponta.

Rossana também destaca que imaculada consegue traduzir o principal sentido da dança, em sua perspectiva. "A dança, por si só, não existe sem o outro. Seja o coreografo, o parceiro ou a plateia, sempre precisamos dessa conexão. Para mim, a dança é um retrato de fé e resistência, um meio de aprofundar o autoconhecimento e de se conectar com o próximo", complementa.

Cid Neto espera o melhor para os dois trabalhos que serão apresentados na expectativa de plateia lotada. “Eu espero que as pessoas que venham assistir ao adulto sejam tocadas no coração com essa força nordestina. Quero muito que o público veja a nossa força, cultura e precisão, que é muito bom”, conclui.

Os ingressos para ambas as apresentações estarão à venda no parque infantil “Tac Parque” do shopping RioMar Fortaleza, que fica localizado ao lado do teatro.

Identidade Raiz

Quando: Sexta-feira, 13, sábado, 14, e domingo, 15

Onde: Teatro RioMar (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$ 90

Vendas: Tac Parque do shopping RioMar Fortaleza





Wonka

Quando: quinta-feira, 12, sexta-feira, 13, sábado, 14, e domingo, 15

Onde: Teatro RioMar (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$ 90

Vendas: Tac Parque do shopping RioMar Fortaleza





Conheça mais o Espaço de Arte Rossana Pucci

Instagram: @espacodearterp