Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 13 de dezembro

Quem nasce sob esta influência será trabalhador e executará todas as suas atividades com muito amor. Perceberá que sua intuição poderá chegar à genialidade, quando é convidado para debates ou mesmo quando estiver entre amigos. Terá sorte e proteção contra as enfermidades. Determinado, não gosta de nada que não seja claro e bem explicado. Pensa antes de agir e não gosta de sentir-se ameaçado.

O SANTO Santa Luzia

Nasceu em Siracusa, Itália, no fim do século III. Pertencia a uma família rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, Eutícia, a queria casada com um jovem pagão. Ao pedir um tempo para o pensar e tendo a mãe enferma, Luzia propôs à mãe que fossem em romaria ao túmulo de Santa Águeda. A cura seria a confirmação do "não" para o casamento. E foi o que ocorreu. Luzia vendeu tudo, deu aos pobres, e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Quis o prefeito da cidade, Pascásio, levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. As chamas do fogo se mostravam impotentes diante dela. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 dezembro de 304.