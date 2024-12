Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 13 de dezembro (13/12)

Foto: Thiago Matine /Divulgação Aldo Sena, Mestre da Guitarrada

O Floresta Bar promove para esta sexta-feira, 13, a festa Brega Naity, que conta com show do "Rei da Guitarrada", Aldo Sena. O artista é conhecido nacionalmente como precursor da guitarrada e pela fusão de gêneros paraenses como o carimbó, e caribenhos, como mambo e merengue. Além dele, se apresentam na noite o DJ Albano e banda O Último a Saber.

Quando: sexta-feira, 13, a partir das 18 horas

Onde: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: R$30 (mediante comprovante da meia entrada ou com 1kg de alimento)

Vendas pelo Sympla





Alice no País das Maravilhas

Teatro Brasil Tropical recebe o novo espetáculo da Escola de Atores Marcelino Câmara, "Alice no País das Maravilhas", inspirado no clássico da literatura. Na peça, Alice persegue um coelho branco e acaba se teletransportando para um mundo com criaturas que desafiam a lógica, como o gato risonho e o chapeleiro maluco.

Quando: sexta-feira, 13, às 19 horas

Onde: Av da Abolição, 2323 - Meireles

Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), vendas pelo Sympla





A política das imagens

A programação do Fotofestival Solar segue com atividades na Pinacoteca do Ceará. Nesta sexta-feira, 13, acontece a conversa "A política das imagens ou como narrar Jaguaribe", com Jorge Bodanzky e João Moreira Salles, e mediação de Bete Jaguaribe. Até o domingo, 15, a terceira edição do Solar desenvolve atividades com destaque para a fotografia enquanto manifestação artística interligada com outras expressões artísticas.

Quando: sexta-feira, 13, das 19h30min às 21 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito

Mais inf.: @pinacotecadoceara





Raízes do Forró

Compondo a programação de fim de ano do Cineteatro São Luiz, o equipamento recebe o show "Tailândia Montenegro Canta as Raízes do Forró", que traz as canções clássicas que definem o gênero. No palco, a cantora enfatiza a música regional, com ritmos como xote, baião, coco e maracatu, trazendo um equilíbrio entre os sons acústicos e o eletrônicos.

Quando: sexta-feira, 13, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$30 (inteira) R$15 (meia-entrada)

Vendas pelo Sympla





A Sanfona na Obra de Luiz Gonzaga

No Crato, a Vila da Música celebra o Dia Nacional do Forró nesta sexta-feira, 13, com a aula-espetáculo "A Sanfona na Obra de Luiz Gonzaga", ministrada pelo professor Márcio Mattos. Logo após, Vinicius Simplício e João Brito apresentam o show "Chora, Sanfona".

Quando: sexta-feira, 13, às 18h30min

Onde: Vila da Música (Av. José Horácio Pequeno, 1335, Belmonte, Crato)

Mais informações: @viladamusicace