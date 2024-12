Cinema gratuito em Quixeramobim

Foto: João Caetano/Divulgação Professores e estudantes do setor participam do evento

Encerra neste sábado, 14, o 1º Festival de Cinema de Quixeramobim - Tamarineiras, na Casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim.

O evento tem como premissa celebrar a produção audiovisual local por meio da exibição e premiação

de obras produzidas no município. O público poderá acompanhar uma programação gratuita, que integra a Mostra Competitiva do Audiovisual Quixeramobinense.

Na ocasião, os longas e curtas-metragens disputarão o troféu de Melhor Filme, tanto pelo Júri Oficial quanto pelo Júri Popular, proporcionando ao público uma experiência de participação ativa.

Como desfecho do evento, a partir das 21 horas será realizada a cerimônia de encerramento com homenagens, premiações e show de David Rabelo.

Durante o festival, acontece também a pré-estreia do documentário "Felicidade é uma cidade pequenina", que será exibido neste sábado, 14, às 20 horas.

Resultado do trabalho final de alunos do Programa de Formação em Audiovisual de Quixeramobim, o documentário celebra o processo formativo e as vozes dos artistas locais. Conta com a realização de Paulo Benevides, direção de André Persi, cinematografia de César Rabelo e edição de Carlos Chagas Costa.

O 1º Festival de Cinema de Quixeramobim - Tamarineiras é uma realização da Associação dos Produtores

e Empreendedores Culturais do Estado do Ceará - PRODUCE, com produção da

Propono Consultoria Culturalem parceria com a Casa de Antônio Conselheiro.

O festival conta com o apoio institucional da

Prefeitura Municipal de Quixeramobim e da Secretaria de Cultura e Turismo, por meio dos recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC).

Programação

Filmes exibidos das 18h às 20 horas:

"A bola, o Trem e o Rádio" (Elistênio Alves)

"Escrever com a luz" - Histórias da ponte pra cá (Elen Andrade)

"Galdino" (Marcela Simão)

"Puxa o Fole II" (Amanda Magalhães)

"Terraiz - Entrevista com dona Chica" (Rúben José)

1º Festival de Cinema de Quixeramobim

Quando: sábado, 14,

das 18h às 21 horas

Onde: Casa de Antônio Conselheiro (rua Cônego Áureliano Mota, 210 - Centro, Quixeramobim)

Mais informações:

@casadeantonioconselheiro

Gratuito