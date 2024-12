Mais de 100 alunos do Instituto de Música Jacques Klein apresentam neste sábado, 14, um concerto especial no Cineteatro São Luiz. O evento conta com as performances da Orquestra Juvenil e da Orquestra Jacques Klein, além do Coral Vozes de Iracema, em um repertório eclético, transitando por diversos estilos musicais. O concerto ocorre sob a regência do maestro e coordenador pedagógico Luís Maurício Carneiro.

Quando: sábado, 14, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz

(rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito por ordem

de chegada;não há retirada

de ingressos