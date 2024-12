Foto: MOVENTE/DIVULGAÇÃO Davi Cartaxo

O Tempero do Mangue promove neste domingo, 15, mais um Luau do Mangue a partir das 16 horas. Quem comanda a programação musical é Davi Cartaxo e o duo Benziê, que trazem repertórios variados, entre músicas autorais e releituras de destaques da música nacional.

Quando: domingo, 15, a partir das 16 horas

Onde: Tempero do Mangue (R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba)

Quanto: a partir de R$ 50, vendas pelo Sympla

Mais informações: @temperodomangue

DF Sem Freio

Neste domingo, 15, Sunrise Beach Club se torna palco do projeto DF Sem Freio, de Diego Facó. O evento promete surpresascom repertório que inclui músicas inéditas do EP, feitas em parceria com Kamisa 10, Viviane Batidão, Kaká e Pedrinho, Nuzio Medeiros e Thulio Milionário.

Quando: domingo,15, às 16 horas

Onde: Sunrise Beach Club (Av. Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo)

Quanto: a partir de R$ 50. Vendas em ST Ingressos

Davi Duarte

O Esquina Brasil/Nega Teresa recebe neste domingo, 15, show do cantor e compositor Davi Duarte, que integra as programações de fim de ano do espaço. A partir das 17 horas, o cearense apresenta ao público sucessos como "À toa" e "Serena saudade", além de versões de clássicos da música brasileira.

Quando: domingo, 15, a partir das 17 horas

Onde: Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres

Quanto: R$ 10 (couvert)

Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

Rodger Rogério e Convidados

Segue até o domingo, 15, a 6ª edição da Virada Cultural no Centro Cultural Banco do Nordeste. A programação começa com reisado, coco e carnaval e encerra, às 19 horas, com um show comemorativo pelos 80 anos de Rodger Rogério, com participação de diversos convidados.

Quando: domingo, 15, a partir de 11 horas

Onde: CCBNB Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560 - Centro)

Programação: @ccbnb_fortaleza

(En)cantos de Natal

O Teatro Morro do Ouro recebe mais uma atração natalina. Neste domingo, 15, o Coral Cais apresenta o "(En)cantos de Natal", com repertório que inclui artistas como Rita Lee, Tom K e Antônio Gondim. O grupo de cantores tem como foco espetáculos temáticos que prestigiem a cultura nordestina e brasileira

Quando: domingo, 15, às 17 horas

Onde: Teatro Morro do Ouro (R. 24 de Maio, 600 - Centro)

Gratuito