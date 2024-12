Episódio especial da Max questiona: E se o Papai Noel fosse vilão?

Foto: Reprodução/Max Frame da série "Sociedade da Virtude", disponível no MAX

"Sociedade da Virtude", a série conhecida por seu humor ácido e irreverente, lança episódio especial de Natal exclusivo na plataforma Max. O episódio de 20 minutos marca uma transição significativa para a série, trazendo uma narrativa mais longa e polida, mas sem perder a essência que conquistou o público desde sua estreia no YouTube. Inspirado nos filmes natalinos e nos super heróis clássicos dos anos 1980, o especial promete mesclar sátiras culturais universais com um toque de humor brasileiro.

Uma das grandes surpresas do especial é a escolha ousada de transformar o Papai Noel em vilão, subvertendo uma das figuras mais queridas da cultura pop. Essa abordagem reforça a marca registrada de "Sociedade da Virtude", que adora brincar com personagens icônicos e familiares, desafiando expectativas e explorando o humor de uma forma provocadora. O Vida&Arte entrevistou os criadores da "Sociedade da Virtude" Ian SBF e Thobias Daneluz. Eles contam um pouco sobre o especial e os próximos passos da animação na plataforma.

O POVO - Qual a principal diferença deste especial de Natal em relação aos episódios regulares da série?

Ian SBF - A grande diferença é o formato mais longo, o que nos permitiu experimentar novas abordagens, tanto na linguagem quanto na narrativa. Focamos em uma arte mais inovadora, com a participação de novos artistas e uma produção renovada. A inspiração principal foram os filmes e especiais de Natal dos anos 1980, clássicos da cultura pop.

Thobias Daneluz - O especial segue um formato de 20 minutos, com início, meio e fim, diferente dos episódios anteriores. A arte está mais polida, com melhorias técnicas e uma produção aprimorada. Mantivemos a essência do que a série representa, com um humor que mistura temas atuais e referências de filmes antigos.

OP - Por que escolher o Papai Noel como vilão?

Ian - A escolha foi uma brincadeira com a figura do Papai Noel, que é universalmente amado. Mas aqui o transformamos em vilão. A "Sociedade da Virtude" adora subverter ícones da cultura pop, e ninguém é mais pop que o Papai Noel. É uma maneira divertida de deturpar figuras queridas. Papai Noel é mais pop que o Papa.

Thobias - É uma estratégia comum em filmes, como em Scooby-Doo, por exemplo. Criamos uma versão nossa do Papai Noel, brincando com essa ideia. Ficou bem divertido.

OP - O especial de Natal abordará temas atuais, mas existe algo mais voltado ao público brasileiro?

Ian - Nosso desafio é abordar temas brasileiros de forma que também ressoem com o público global. O especial traz elementos de acontecimentos atuais, como o Papai Noel, que se conecta com questões contemporâneas. Mantivemos o equilíbrio entre piadas de filmes antigos e temas atuais, sempre com uma visão global, mas com uma pitada brasileira.

Thobias - O super-herói é uma linguagem universal, mas o humor brasileiro se destaca, especialmente na dublagem em português. No especial, buscamos equilibrar piadas universais e locais, mantendo a essência da série, que é brasileira.

OP- Há planos para uma nova temporada de "Sociedade da Virtude"? A próxima temporada seguirá esse formato de episódios mais longos?

Ian - Na verdade nós nunca deixamos de trabalhar em coisas novas pra "Sociedade da Virtude", e a produção da próxima temporada já começou, com estreia prevista para 2025. Estamos usando o especial de Natal como laboratório para testar novos formatos, linguagens e narrativas, o que nos ajudará a moldar a próxima temporada.

Thobias - Estamos focados na promoção do especial, mas já estamos trabalhando na nova temporada. Desde que a série entrou no Max, estamos desenvolvendo novas ideias e a próxima temporada será lançada em 2025.

OP - Em um momento em que o cinema aposta em live-actions mais sérios de super-herois, é interessante ver "Sociedade da Virtude" apostando no humor e se mantendo na animação. Como vocês veem isso?

Ian - Não entendo por que o universo dos super-heróis tem sido abordado de maneira tão séria e dramática. Sempre adorei a comédia nos quadrinhos, como nas aventuras do Besouro Azul, Liga da Justiça da América. Acredito que é possível abordar assuntos do cotidiano sem precisar recorrer sempre ao drama.

Thobias - A comédia ajuda a moldar os heróis que criamos. Nos roteiros, usamos essa abordagem para comentar sobre as tendências e estereótipos dos super-heróis, como a pressão para serem fortes e sérios. A piada sempre vem primeiro; se ela funcionar, vamos usá-la, independentemente de ser sobre heróis ou outras questões.

Sociedade da Virtude Salva o Natal

Onde assistir: www.max.com/br/pt